五月天今晚（9日）在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，茄子蛋擔任嘉賓，合唱〈I LOVE YOU 無望〉、〈麥來亂〉，掀全場高潮。兩團繼去年超犀利趴同台後二度合作。主唱阿信說，很開心「首場」演唱會就邀請到茄子蛋，分別介紹團員櫻桃哥哥瑪莎、甘蔗哥哥冠佑、葡萄哥哥怪獸，茄子蛋主唱阿斌和團員則分別是茄子哥哥和蛋哥哥。

去年五月天在超犀利趴演出時，好奇問茄子蛋團名由來，阿信還笑稱要把五月天改名為「榴槤奶」。今晚兩團再度同台飆歌，阿信稱讚茄子蛋〈浪子回頭〉在youtube點閱破1.1億，要考他們唱五月天的歌，如果考不過就要叫他們改團名，再報一次新人獎，氣氛沸騰。

五月天8、9、10日一連3場演出，其實是去年延期的場次，今晚原本是12／26首場，後來加場變成第2場，不料又遇疫情延期。瑪莎一上台就說，感受到有股濃濃的怨氣，「你本來以為拚死拚活搶到第1場演唱會，沒想到變成第2場，結果好死不死變成了第5場」，且遇上最低溫，要全場「大聲的叫，怒吼出來好不好？」

怪獸說，五月天演唱會倒著開也是第一次，有種倒吃甘蔗的感覺，冠佑突然接話說，倒著吃還是硬的，被怪獸問：「哪裡硬？」阿信質疑兩人「在開黃腔嗎」，表示以初次見面的心情辦演唱會，但「有時候第一次不見得比較好」，冠佑舉例「第一次（約會）話會比較少」，就像演唱會「第一場氣氛也比較乾」，話鋒一轉阿信感謝從五月天第一場演唱會就一路陪伴至今的歌迷。

今桃園低溫僅8度，怪獸說，開場唱〈一顆蘋果〉時，五人都在發抖，不料瑪莎接話：「我以為你要說，我們是一粒櫻桃。」怪獸問：「還是一顆葡萄？」此時阿信再噹：「你們在開黃腔嗎？」看到現場很多小朋友，阿信索性幫團員取水果名，稱怪獸葡萄哥哥、冠佑甘蔗哥哥、瑪莎櫻桃哥哥，全場大笑。而演唱會進行中遇5.7有感大地震，阿信不忘趁空檔發臉書問候歌迷「地震，大家都好嗎」十分暖心。

(中時 )