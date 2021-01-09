全球雲端龍頭亞馬遜AWS在中國不敵中企搶註冊商標，近日在侵害商標的民事判決一審敗訴，被判賠人民幣逾（下同）7千萬元，且必須停止在中國使用「AWS」商標。

中國裁判文書網日前公布「北京炎黃盈動科技發展有限責任公司與亞馬遜通技術服務（北京）有限公司等侵害商標權糾紛一審民事判決書」稱，亞馬遜與其在中國合作的光環新網公司，所使用的「AWS」商標與炎黃盈動公司的涉案註冊商標存在較為密切的聯繫。判決亞馬遜一審敗訴，不得在中國使用「AWS」商標，判賠7,672萬元。

值得注意的是，亞馬遜在2002年就使用「AWS」為其雲端服務標誌，炎黃盈動公司則成立於2003年。不過亞馬遜AWS一直到2014年才進入大陸市場，2016年與光環新網合作，炎黃盈動則自2008年開始就持續有成功註冊「AWS」商標。在2018年，炎黃盈動提告，指控亞馬遜與光環新網侵犯商標，求償4,600萬美元。

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