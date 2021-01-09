前中研院院長李遠哲近日一席挺萊豬與核食論調，甚至直說糖也是毒，在一個限度下，吃萊豬沒問題，引起強烈批評。華梵大學人文教育中心兼任特聘教授杜震華在臉書撰文，重批李遠哲「厲害了 我的大院長！」對核四案始終緘默，卻認為吃萊豬、核食沒問題，「若這不叫選擇性科學、選擇性正義或選擇性真理的話，甚麼才是？」

杜震華在臉書撰文，直接以「選擇性科學的李遠哲」來開頭，並援引李遠哲最近接受媒體訪問時所談，認為萊豬在某限度下應沒問題，如同日本核災區食品，若檢驗無核廢料汙染，應是沒問題的，所以食安檢查重要；李遠哲又說，研究糖的人都說糖是毒不能吃太多，保鮮的硝酸納也是毒，但放一點點，大家還是吃，現在每天談萊豬，「我覺得不可思議」。

「好個不可思議！」杜震華表示，2012年民進黨說，開放30月齡以內美牛，就是開放「毒牛」時，李大院長為何不講話？說吃一丁丁萊牛無傷？

杜正華更提到核四，並指出藍營要運轉核四，綠營天天說核安多危險時，李大院長為何緘默？不說台電核安記錄遠優於日本，且核四防護設施，也遠超過日本，退一萬步，就算洩點輻射還是安全？

「今天突然發現，吃點萊豬，吃點核食，都沒有問題？」杜震華嗆：「若這不叫選擇性科學、選擇性正義或選擇性真理的話，甚麼才是？」

杜震華重批李遠哲，「堂堂諾貝爾獎得主，淪為政治打手，只為自己政黨捍衛科學、捍衛正義、捍衛真理，別陣營的科學和真理都不是科學和真理」，並反問：「您真的以為諾貝爾獎的光環就可以掩蓋政治的偏頗？當台灣人智商都只有60？」

杜震華向李遠哲喊話：「學學蘇偉碩醫師吧！他的科學和真理正義是沒有顏色的，但您的卻只有綠色耶！格調高低，人格優劣，不是高下立判了嗎？ 」

該篇臉文最後以「厲害了 我的大院長！」收尾。

(旺報 )