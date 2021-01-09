美食交友實境節目《開著餐車交朋友》由「香港影帝」黃秋生、「瘋面仔」KID林柏昇、「電眼男神」宋柏緯共同主持棒，攜手走遍台灣尋找在地食材，透過美食結交圈內圈外好友。3人首次見面地點選在KID經營的火鍋店，為迎接黃秋生，KID和宋柏緯精心準備食材、佈置場地，沒想到黃秋生竟不愛吃火鍋：「火鍋就是把所有食材丟下去，很像廚餘。」

此話一出，讓KID嚇到說不出話，黃秋生趕緊誇讚店面環境乾淨、食材新鮮。為緩解尷尬氣氛，黃秋生和KID一搭一唱捉弄起老么宋柏緯，開玩笑道：「宋柏緯再不說話就換掉！」宋柏緯解釋：「秋生哥想法很跳躍，我還抓不到節奏，兩人在對話的時候我也很認真聽，所以都來不及插話。」KID在旁信心喊話：「兩天後你們就會看到全新的我們！」保證3人的尷尬氣氛絕對會煙消雲散。

為尋找料理靈感，一行人來到樂華夜市，帶著異鄉人黃秋生一邊吃著夜市美食，一邊感受台灣民眾的熱情，KID興奮地說：「帶秋生哥逛夜市好像在演《古惑仔》，後面跟著一大群人！」黃秋生更親民的主動拿起攝影機和民眾自拍，讓現場觀眾開心不已。吃飽喝足後黃秋生卻擔心起餐車料理的準備：「台灣夜市非常、非常好吃，但沒有一樣我們做得出來。」KID和宋柏緯趕緊正面鼓勵：「我們可以的！」

節目最後回飯店休息，製作單位竟只準備一間房兩張床，3人當場上演「床位爭奪戰」，KID仗著入行資歷玩笑打壓宋柏緯「我跟秋生哥一人一張床，你去睡沙發」，沒想到黃秋生不但沒幫宋柏緯說話，還幫腔：「我們讓他睡沙發很好欸！不然要我抱著他睡嗎？」宋柏緯也不是省油的燈，將臭襪子丟向KID反擊，不過仍是白費工，慘遭KID「臭襪塞嘴」，兩人搞笑逗趣的互動，讓一旁的黃秋生笑破肚皮。

《開著餐車交朋友》10日起，每週日晚間10點在LINE TV、東森綜合台播出。

(中時 )