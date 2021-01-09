大陸影后章子怡首部主演電視劇《上陽賦》2018年殺青，等了2年終於在今(9日)首播。她在劇中挑戰不少，其中包括要以41歲年紀詮釋出15歲女主角郡主王儇無憂無慮的模樣，果然一播出就引來網友吐槽連連，也讓章子怡超火大，在微博開嗆：「《上陽賦》片方和平台別再消費我行銷少女感了！少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！」

41歲章子怡在《上陽賦》嬌俏嘟嘴飾演15歲女主角王儇，即便她演技再怎麼堅強，也難以彌補這相差26歲的鴻溝，慘遭吐槽違和感超強烈，當看到楊祐寧捏著章子怡的鼻子說：「妳都15歲了，還這麼毛手毛腳。」更是讓觀眾看了直呼尷尬，也讓「章子怡少女感」這6字衝上微博熱搜榜。

章子怡與楊祐寧對手戲。(取自微博)

章子怡演15歲少女挨批超違和。(取自微博)

不過章子怡對此也相當不滿，稍早在微博公開PO文開嗆：「《上陽賦》片方和平台別再消費我行銷少女感了！少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！演王儇的時候38歲，下個月42，這兩個數字哪個跟少女有關？」

章子怡怒嗆片商與播放平台。(取自章子怡微博)

章子怡說自己清楚知道接到劇本那一刻，就要跟女主角一起成長與變化，觀眾是需要一個清淨環境去了解和認識這個角色，「我是本本分分地塑造角色，其它對我的消費大可不必！」

但章子怡這番言論似乎無法說服大多數網友，就有人留言開酸：「那為啥接這個角色呀？」短短不到3小時，就吸引超過8萬5人按讚支持。

(中時新聞網)