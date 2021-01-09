針對民進黨指稱，國民黨拒美國駐聯合國大使克拉芙特訪台，並點名國民黨主席江啟臣出面解釋，國民黨表示，「喂！執政的，別再一直胡扯國民黨反美，這招沒效了啦！」，江啟臣昨天就說，正面看待台美關係強化，呼籲台美關係在高層互訪外，更需要實質、務實的往來

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪台，14日在外交部外交及國際事務學院發表演說。藍營質疑克拉芙特訪台雖有意義，但象徵性大於實質性，民進黨則批評，國民黨執政，台灣退出聯合國，現在又拒克拉芙特訪台，點名黨主席江啟臣出面解釋。

對此，國民黨回嗆，「喂！執政的，別再一直胡扯國民黨反美，這招沒效了啦！說些正經事比較好」，現在執政的是民進黨，而最會神隱與迴避問題的，就是蔡英文總統。國民黨發言人江怡臻批評，民進黨惡意栽贓，就是為了透過抹黑來轉移焦點，掩飾蔡政府的內政失控，大失民心。

國民黨表示，與其呼叫在野黨主席，民進黨真正應該大聲呼喚的，應該是持續神隱、不敢正視民意、不敢公開與江啟臣主席直球對決、公開辯論的蔡英文，請蔡英文站出來、以實際行動捍衛台灣的利益。

江怡臻說，對於大使訪台，江啟臣昨天就說，國民黨歡迎所有支持台灣的友人來台訪問，正面看待台美關係的正常化、強化、升級；同時，民眾期待務實永續的台美關係，江也呼籲中央政府應該強調實質、務實、永續等更具體的往來，好比談及台美經貿問題時。

江怡臻指出，反觀民進黨，並沒有說明在美國國內政權交接之際，即將卸任的川普政府大使，匆匆來台訪問的目的是甚麼？帶給台灣的是好處還是壞處？這些民進黨政府都沒有解釋，也缺乏周全的應對，讓人非常擔心。

此外，國民黨還列舉多起蔡英文迴避問題的例子，首先，面對2016年世衛秘書處在邀請函上加註聯大2758號決議的一中原則，甘受此等屈辱、唾面自乾，執意派遣當時的衛福部長林奏延參加世衛大會，自我安慰宣稱沒有矮化的問題。

其次，面對自行奉上開放萊豬進口的大禮，甘願讓台灣籌碼盡失，卻無法換得美方任何BTA承諾，台灣還被美國列入匯率操縱國操縱國觀察名單，面臨輪胎出口傾銷稅，這些最實際的傷害尷尬事實，連一聲都不敢吭的，正是蔡英文。

再者，蔡英文面對台灣七成民意對於食品安全的疑慮與不滿聲浪，選擇視若無睹、充耳不聞的；面對五年前520就職演說中帶領台灣參與RCEP與CPTPP的政策承諾跳票，連提都不敢再提。

(中時 )