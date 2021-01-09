高雄一名林姓男子是家中長子也是獨生子，卻在雙親年邁時拒絕扶養。理由是國中畢業後被逼去念軍校，賺錢幫忙父母養3個妹妹，主張「都是國家養我的」。但法官審理發現，林男雙親直到他退伍、結婚初期都有付出心力照顧，甚至幫忙出錢購屋，判處林男需月付1萬元奉養雙親。

判決指出：林姓男子父母年已七旬，年輕時從事保全與成衣廠女工，薪資不高卻要養活一家6口。林男國中畢業之後與家中商討，決定報考軍校減輕家中負擔。直到退伍都有拿錢回家補貼家用。

如今林男拒絕扶養年邁父母，主張已經盡完家庭責任，並強調當年是「被逼」念軍校，都是「國家養他」，而且他因為從軍無法適應，罹患憂鬱症。應由3名妹妹負責撫養爸媽才對。全案由岡山簡易庭介入調解，發現3名妹妹各有家小，薪資也僅2萬多元，判林男應負擔部分孝親費，每月付1萬元給雙親。

林男不滿提出抗告，法院再審發現，林男雙親在他念軍校時期都有定時探望，兒子就學、退伍、婚後初期，兩老也付出時間、心力關照，甚至以兒子名字買房，幫忙繳房貸。因此少年及家事法院合議庭最後駁回林男抗告，林男仍需每月支付1萬元孝親費，與3個妹妹們共同扶養年老雙親。

(中時新聞網)