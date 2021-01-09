由「羅PD」羅䁐錫打造的韓國人氣綜藝節目《尹食堂》繼第二季後，暌違三年推出最新續作企劃《尹STAY》，找來老班底尹汝貞、李瑞鎮、朴敘俊、鄭有美改經營接待在韓外國人的「韓屋民宿」，《寄生上流》崔宇植也加盟擔任打工仔。

事前會議中，尹汝貞見李瑞鎮比他晚到，開玩笑地直接教訓李瑞鎮「你算什麼東西？比我晚」讓遲到李瑞鎮不敢回話。眾人得知要到離首爾相當遠的鄉村中經營民宿都很驚訝，嫌麻煩的李瑞鎮立刻說「這紅了就會有下一季」，還虧很多系列綜藝的羅PD「你重複製作這方面可是韓國第一名」，但談到住宿定價，立刻拿出他擅長的經營管理專業開始擬定策略，工作模樣相當認真，一如既往是個嘴硬心軟的傲嬌男。

尹汝貞為代表、李瑞鎮從專務變副社長，鄭有美為室長還任大廚，朴敘俊從打工仔升為朴科長，新加入的打工仔崔宇植定位則遭到李瑞鎮的質疑，李瑞鎮先是稱讚朴敘俊成為正式員工，讓羅PD相當疑惑「所以宇植不是正職？」李瑞鎮回「事情都還沒做，怎麼知道是正職」來反駁，還把《尹食堂1》的申久老師搬出來強調他也是從打工仔做起。

隨後李瑞鎮就開始分配起工作，把雜事全數給崔宇植，認命的崔宇植跟著大家細數自己要負責的包含搬行李、打掃、洗碗等，大夥更開玩笑地增加他的工作，一旁的朴敘俊更幫腔「還要掃樹葉」，讓崔宇植更哭笑不得，李瑞鎮聽完崔宇植飽滿的工作量後，笑說看來整季都會是他的畫面。

開張後，崔宇植果然進入一連串忙碌，一下接待客人一下又跑廚房幫忙，跑上跑下之外還要應付嘴巴比身體勤勞的李瑞鎮，他抓住崔宇植空檔時間要他跟自己去整理客房，這幕剛好被尹汝貞抓包，上前把崔宇植趕去廚房幫忙，並引用自己媽媽的話對李瑞鎮說教「指使別人幹活之前自己要先有活幹」，要他找事情做不要想找別人，李瑞鎮卻賴皮強調自己本來就這種人，最後還是成功地讓崔宇植一同跟他去巡房。

此外，朴敘俊這次擔任副主廚與主廚鄭有美合作負責客人的三餐，製作韓國料理牛肉餅因需要大量牛肉末，朴敘俊光是準備一餐就剁了2小時的牛肉，越切越生無可戀，無奈地開自己玩笑說下一部戲就來演屠夫。

崔宇植在節目的表現也引起議論，原來是從小移民加拿大的他英文底子好、發音又標準，與外國客人之間流利的英文對話讓許多網友都驚喜不已，網友紛紛稱讚他口音好聽又自然，反轉魅力相當圈粉。《尹STAY》每週六於愛奇藝國際站、friDay影音上線。

(中時 )