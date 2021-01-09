美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13至15日訪問台灣，並稱台灣是「自由中國（free China）」。對此，東華大學民族系教授施正鋒認為，美方這種「一國兩府」的說法，其實就是前總統蔣介石「漢賊不兩立」的概念，難道美國要幫蔡英文政府「反攻大陸」？

施正鋒9日在臉書以「任人擺佈、不知所措的草包政權」為題，撰文分析國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，台灣是「自由中國（free China）」說法。他表示，在國際上，台灣近年來在國際社會被允許的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），自我安慰為「華人的」台北，也就是所謂的「奧運模式」，台灣儼然被虛無化了。更糟糕的是，不懂中文的人，聽起來是「中國的台北」。

東華大學教授 施正鋒。(圖/本報資料照)

施正鋒並指出，川普政府臨去秋波之際，稱呼台灣是「自由中國」（Free China），還以為回到冷戰時代，對岸是「共產黨統治的中國」（Communist China），這邊是「國民黨統治的中國」（Nationalist China），前者是「淪陷地區」，後者是「自由地區」。當時美蘇勢不兩立，站在美國的立場來看，前者是「他們的中國」，後者才是「我們的中國」。當然，比較委婉的說法則是「大陸中國」、以及「島嶼中國」的對照，聽起來稍微比較中性。

施正鋒說，對於贊成「一個中國」的人來說，台灣只是相較於「內地」的「邊陲」；對於主張「一台一中」的人而言，「中國與台灣互不相屬」。至於重提「自由中國」，聽起來有「兩個中國」、甚至於「一個中國兩個政府」的弦外之音。

施正鋒並認為，「兩個中國」是「分裂國家」的思維，也就是所謂的「德國模式」、終究要統一。至於「一國兩府」則是「三國演義」的「分久必合、合久必分」，也就是老蔣的「漢賊不兩立」。最後，施正鋒質疑，「難道，號角響起，美國要幫蔡英文政府『反攻大陸』？」。

任人擺佈、不知所措的草包政權：在國際上，台灣近年來在國際社會被允許的名稱是「中華台北」（Chinese... 由施正鋒發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)