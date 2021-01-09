109學年度高中木棒聯賽第二階段，6局打完落後5分的三民高中上演驚奇逆轉，先是在9局下2人出局後追平比數，延長賽突破僵局制由隊長陳世嘉敲出再見安打，以7比6淘汰東石高中，提前收下晉級門票。

三民前6局遭到東石先發投手盧孟揚壓制只攻下1分，7局下才在首名打者保送後補上3支安打，換到3分同時打退盧孟揚；9局下再趁著對方守備失誤和保送攻佔一、二壘，第3棒的洪敏暘把握2出局後適時的中外野深遠安打，一棒清壘逼出延長賽。

突破僵局制10局上三民守住不失分，下個半局先用犧牲觸擊將跑者推進到二、三壘，2出局後陳世嘉揮出中外野再見安打建功，當致勝功臣的他也在賽後受訪時直呼，「終於輪到我了。」

高三的陳世嘉被教練團認為是守優於打的主戰捕手，今天等到高中生涯第一次再見安打，他說：「上去想說多看幾顆球，結果看了2顆直球我傻眼，後來就抓直球做攻擊。」

從4局上開始就一路苦追的三民高中沒因落後影響到休息室氣氛，整場比賽都傳出熱鬧的加油聲，總教練張榮勳點名「雙高」高捷和高恆恩是啦啦隊隊長，高捷甚至比賽中還將球衣、球帽和球鞋反穿求逆轉，後來果真反敗為勝，笑說，「我喜歡當精神領袖。」

這學期剛開始一度歷經17連敗，到今天能逆轉贏下高張力的比賽，張榮勳肯定子弟兵的凝聚力越來越強，團體戰力共同成長，「小朋友沒有放棄，對自己有信心，我也跟他們說這場贏了就能晉級。」

(中時 )