美國總統川普煽動支持者引發國會大廈暴動後，進一步遭到孤立。民主黨有意發動彈劾，或援引美國憲法第25條修正案，讓川普提前下台。此外，推特永久停用川普的帳號，讓愛用推特對外發言的川普，失去重要發聲管道。

川普在國會認證拜登贏得總統大選時，鼓動數千名在場外的鐵粉，支持者闖入國會大廈意圖阻撓國會認證選舉人團票，引發流血衝突，震驚全球。

民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8日表示，倘若川普不辭職，她將指示眾議院程序委員會發起彈劾案，以及援引美國憲法第25條修正案，讓川普在任期屆滿前提早下台。

民主黨希望藉由彈劾向美國副總統彭斯（Mike Pence）和內閣施壓，在川普任期結束不到兩周前，引美國憲法第25條修正案，提前送神。

對此，白宮發言人狄爾（Judd Deere）表示：「在川普任期結束前12天發起彈劾，只會進一步分化國家。」 根據路透社／Ipsos在7日與8日的民調顯示，國會暴動後，57％的美國民眾希望川普立即下台。

由於川普卸任在即，目前仍不清楚國會是否有足夠的時間彈劾川普，而且共和黨仍握有參院多數席次。

另一方面，國會暴亂事件發生後，推特在壓力下對川普採取行動，永久停用川普的帳號@realDonaldTrump。

推特表示，「公司仔細審查@realDonaldTrump帳號近日的推文後，鑑於有進一步煽動暴力的風險，我們決定永久停用該帳號。」

推特透露，川粉透過推特籌劃武裝抗議行動，打算在1月17日對國會大廈發動第二次攻擊。

追蹤川普推特的使用者將近9,000萬名，推特向來是川普與支持者溝通，與宣稱美國大選舞弊的主要管道。

(工商 )