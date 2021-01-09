國際知名聲樂家簡文秀，為感念從小生長的故鄉宜蘭，11日將返回母校羅東國小舉辦捐贈儀式，致贈她精心企撰多時的有聲書教材《迷人的音樂》，屆時除了由羅東國小校長賴尚義代表受贈，宜蘭縣長林姿妙也可望出席。

簡文秀表示：「我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的，如果在音樂界有一點小小的成績，就必須特別感謝羅東國小！」她猶記得小時候每天課間操時，都會播放世界名曲〈口哨與小狗〉，輕快優雅的旋律也引領著她踏進音樂的世界。

簡文秀不僅是聲樂家，更曾任國小音樂老師長達19年，始終有著教育魂，對音樂教育不遺餘力的她，認為若在教學上的代表作，便是《迷人的音樂》。她指出當初只是單純覺得目前的音樂欣賞教材沒那麼齊全，便以自己教學經驗，結合說故事的方式，專為音樂初學者撰錄有聲書教材，內容包括了古典樂曲、中西名曲歌謠，管弦樂曲、鋼琴曲、合唱曲等各式演奏演唱，全套6張CD、98首世界名曲。

曾經有唱片公司希望以高價將這套音樂教材推至市場上，但簡文秀表示自己來自清寒家庭，因此她選擇公益發行。為啟蒙有天份的孩子，培育更多的音樂種子，幾年來已免費贈送上萬套給世界華人地區及台灣部分縣市的國中小學作為教材，此次亦捐贈宜蘭縣政府108所國中小學校共540部〈迷人的音樂〉。

此外，簡文秀也藉此回鄉機會，捐贈宜蘭縣政府警消人員億光電子高效能手電筒1668支，保護值勤的人民褓姆。

(旺報 )