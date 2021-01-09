遊走於藝術、時尚圈和社群媒體，曾於2018年被《富比士》選為最具潛力傑出人士，台灣藝術創作者江宥儀的IG有著20萬粉絲的高人氣，長年旅居紐約的她，近日以「眼睛」為主題，首次以裝置在台舉辦個展《目不見睫》，在超媒體時代，思考人們對自己的看法。

自覺是網路成癮症人士，江宥儀過去以刺青貼紙、Face Post和獨樹一格的自拍獲得國際關注，她也理所當然地將自己的作品以社群為舞台發表，讓自己的IG成為一張視覺名片，也是一座當代美術館。她曾創造 Gucci 有史以來最高點閱覽的Instagram貼文，也曾為《Vogue》國際中文版封面擔任藝術指導、拍攝和模特兒。

江宥儀善於運用自己的身體和形象做出高識別度的作品，近日在TAO ART展出的《目不見睫》，邀請旅台美籍策展人，也是台北當代藝術博覽會聯合總監岳鴻飛參與策展，岳鴻飛指出：「江宥儀在原始層面上探討在當今超媒體世界中，我們對自己的看法。她將自己的肖像傳播充斥於網路、媒體，並搭配隨機選擇的物件與感覺，疏通了存在的不安全感、虛榮、焦慮和恐怖，來形塑當代的自我。」

江宥儀擅長以身體作為創作工具，且大膽運用多彩、趣味的紋身貼紙，如麻將花色或「驚爆價」等字樣，甚至用自己的照片做成貼紙貼在臉上。首次的裝置展，許多作品也都有著她獨特的創意與玩心，如《那一葉，我們眼神交會》，將樹葉置換成了眼睛，樹枝轉動，眼睛便像不同隨時變換的視線，一如各式的窺視，又反應了時代的不安；《你只看到我》將自己的肖像印在隱形眼睛上，象徵愛情的獨占。

岳鴻飛指出，此次展覽中，眼睛象徵著觀看與被看，串連著身體的生理本質與非物質的視覺感受，作品有些是裝置上有部分的身體，有時是身體上有物件，「江宥儀讓我們看到我們就是我們的一切」且「這個自己並非單一，但依舊完整，且讓自身成為可見。」

(旺報 )