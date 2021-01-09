衛冕軍平鎮高中今天在高中棒球聯賽木棒組第二階段碰上興大附農，雖投手群首度失分，但打線火力再加溫，田子杰揮出高中首轟，李灝宇則是單場雙響炮、連兩場開轟，助隊以8比2勝出，7連勝入袋，以分組第一之姿晉級16強。

平鎮今年前6場出賽都是完封對手，今天面對興大附農，先發投手洪宸毅首局遇亂流失1分，僅投1.2局退場，賴延峰接手中繼6.1局，送出8次三振，失1分，9局下吳秉恩登板連飆2K守住勝利。

平鎮打線前4局遭到興大附農先發投手鄭翔宇的壓制，僅出現1支安打，打完4局還以0比1落後，總教練吳柏宏表示，前面一直被壓著打，導致自己節奏亂掉，不斷提醒選手做出調整後，在第5局有所突破。

平鎮田子杰在5局上率先上場，從鄭翔宇手中敲出右外野方向的陽春全壘打，也是他高中生涯第一轟，一棒將比數追平，平鎮接著靠安打、保送、對手失誤和暴投超前比數，當家強棒李灝宇再補一發中左外野方向的2分全壘打，單局攻下5分。

而李灝宇在9局下2出局後再從施博翔手中敲出中外野2分全壘打，單場雙響炮、掃回4分打點，個人在今年木棒聯賽7戰揮出4發全壘打領先群雄。

此戰之前，田子杰在今年木棒聯賽繳出超過6成的打擊率，狀況火燙，今天揮出追平轟、個人高中首轟，不僅隊友直呼「太扯了」，平鎮總教練吳柏宏賽後也直言，田子杰畢竟不是長打型的球員，「全隊都沒想到他會打全壘打。」

田子杰透露自己最近打擊狀況不錯，然而從沒想過在比賽中開轟，「當下只想著上壘就好，抓直球攻擊，打出去原本以為會被接到，因為打很高，結果還在看球就出去了。」

李灝宇單場揮出兩發全壘打，近4天揮出4發兩分炮，他提到，木棒聯賽開打前，自己的狀況其實沒有很好，「一直照著教練給我的建議下去打，調整揮棒軌跡，狀況才每天比每天好一點。」

高一就被封上「怪力男」稱號，如今高三，吳柏宏認為，李灝宇的力量比高一時好太多，擊出的全壘打幾乎都是「平射炮」，有一直提醒他只要把球打強就有機會形成全壘打，別刻意強求；李灝宇也透露，自己有透過重訓再強化力量，也在練習時更注重選球，做好選球才有好的球可以打。

(中時 )