最氣質星二代歐陽娜娜原本是音樂才女，後來轉型成女演員，近年也將工作重心放到大陸，更活躍於一些綜藝節目，人氣越來越旺；大陸時尚真人秀節目《潮流合夥人》第二季，也邀請歐陽娜娜當班底，近日她在節目中叫前輩陳偉霆「爸爸」，又擅自動其他人物品等無禮行徑，讓網友大反彈，痛批她該檢討。

大陸熱門節目《潮流合夥人》第二季由5位明星、名人當班底，有資深男星陳偉霆、范冰冰親弟范丞丞、THE9劉雨昕、人氣網紅周揚青和音樂才女歐陽娜娜，而最新一集5人一起去出遊，像家人般氣氛融洽，但歐陽娜娜的舉止遭網友點名檢討，直言「看了一肚子火」。

近日歐陽娜娜在節目中叫前輩陳偉霆「爸爸」，又擅自動其他人物品等無禮行徑，讓網友大反彈，痛批她該檢討。(圖/ 摘自微博)

後來在滑雪時，歐陽娜娜繼續叫陳偉霆「爸爸、爸爸」，讓陳偉霆忍不住大喊，「別叫我爸爸」。(圖/ 摘自微博)

節目中，男星陳偉霆像是大家的大家長，對4名後輩都很照顧，尤其在他擅長的滑雪場時，他貼心地替周揚青和歐陽娜娜穿戴裝備，兩人也不禁覺得他很像「爸爸」，歐陽娜娜就順口說「謝謝爸爸」，陳偉霆一臉尷尬笑說，「你（妳）可以叫我哥哥嗎？」，歐陽娜娜則反骨地說「不行」。

後來在滑雪時，歐陽娜娜繼續叫陳偉霆「爸爸、爸爸」，讓陳偉霆忍不住大喊，「別叫我爸爸」，沒想到歐陽娜娜根本不以為意，還是稱呼他「爸爸」；歐陽娜娜這個行為直接惹怒網友，不少人留言砲轟，「很不尊重欸」、「這種玩笑真的不好笑」、「原以為她是個有禮貌的孩子，嘖嘖」。

有網友更找出歐陽娜娜從節目一開始，就有些行為很不OK，像是她曾沒有經過陳偉霆同意，就擅自進出他的房間，還試穿試戴他的東西，當時就已經有不少觀眾因此對歐陽娜娜很反感；以及歐陽娜娜還被發現，喜歡穿陳偉霆的睡衣或范丞丞的襯衫，各種越矩行為，讓網友看了越來越反感。

(中時新聞網)