天天（梁鴻斌）在首張專輯《天天自選》中，收錄經典歌曲〈何日君再來〉向巨星鄧麗君致敬，除了曲式整個重新安排，採用吉他和小提琴編曲，最特別的是，他請來當年鄧麗君首次演唱〈何日君再來〉時的小提琴手李琪出馬演奏，別具意義。

鄧麗君在1978年已是歌壇的明日之星，她以天籟嗓音翻唱〈何日君再來〉立即成為暢銷金曲，當時李琪是剛從音樂科畢業的學生，第一次為鄧麗君伴奏，心情很緊張。李琪說，鄧麗君的敬業與專業還有天賦，是他畢生來唯一所見天生的巨星。

天天與李琪緣於2013年鄧麗君60歲冥誕，台北、北京兩地都舉行了盛大的紀念音樂會。天天在北京場請出王菲，還替鄧麗君、王菲促成了〈清平調〉兩代天后隔空對唱的佳話。而李琪率領弦樂團擔任伴奏，和天天結為忘年之交，一直保持聯繫迄今。

這次天天重新詮釋〈何日君再來〉，李琪運用三軌拉了三次小提琴和弦，讓整首歌曲的古典雅緻提升，不僅如此，天天將原有的口白抽掉，副歌也變調轉為層次豐富、更具流行感的旋律。天天認為，成就一曲〈何日君再來〉，一定要有與鄧麗君連結的點與誠意，而李琪是不二人選，邀請他來為〈何日君再來〉作嫁，儘管預算超支，天天很重視這首歌，李琪也給了他一個非常特別的收費。

天天（左）和李琪好交情，邀請李琪演奏〈何日君再來〉。（天天提供）

一代巨星鄧麗君的天籟嗓音跟美麗倩影永遠留在歌迷心中。（鄧麗君文教基金會提供）

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