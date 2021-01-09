美國南卡羅來納州一處老宅日前進行裝修，卻在牆內發現一具嬰兒骨骸。(圖翻攝自WSPA 7News YouTube)

太駭人！在美國南卡羅來納州（South Carolina）有一名屋主，最近打算翻修老舊住宅，沒想到在作業期間，工人意外在牆上發現卡了一具嬰兒骨骸，嚇得他趕緊報警處理，資深驗屍官一看後便推斷，依照骨骸來看死亡已有10多年，等於屋主在這樣的情況下，入住好長一段時間。

根據《CBS NEWS》報導，老宅位於南卡羅來納州的帕科利特（Pacolet），當時正在進行翻修，正當工人打掉牆壁後，卻在裡頭發現一具嬰兒骨骸，嚇壞當場所有人，屋主也連忙報警處理，警方立即展開調查。

嬰兒骨骸也交給相關單位送驗，法醫人類學家也對其進行研究。而擁有30多年經驗的驗屍官鲁斯蒂·克利文（Rusty Clevenger）表示，嬰兒雖然很小，但仍可明確辨別出頭、手等位置，研判已死亡10多年，他更坦言，這是他從業這麼久以來，從未見過的景象，得知事情發生後讓他相當震驚。

而調查人員也將進一步確定嬰兒身份，以及可能死亡原因，最終要搞清楚，到底是如何將嬰兒骨骸放入住宅牆壁內。驗屍官克利文更說，這項調查需要幾個月的時間才有辦法完成。新聞發出後讓不少網友震驚，「真是太可怕了！我為那個可憐的孩子的靈魂祈禱！」、「他們應繼續在該處更仔細尋找，確保沒有更多屍體」、「希望盡快將兇手繩之以法」。

(中時新聞網)