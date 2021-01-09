黃福其／台北報導

民進黨官方臉書最近持續以國民黨新任總召費鴻泰反對美國駐聯合國大使克拉夫特訪台為名，指控國民黨全面反美，還要求國民黨主席江啟臣出面說明。國民黨政策會專員呂慶煒臉書發文指出，光是陷進民進黨所謂親美、反美的論述框架裡，就輸了。「川普可是號召暴民攻佔國會山莊，被多數美國民眾乃至全球領袖唾棄，認為已經不適任的美國總統。民進黨真的覺得傳遞力挺川普這種錯誤信號給美國、給全球是好事？」

呂謦煒指出，我們是一個主權獨立的國家，對美國的態度只是手段，而不是目標，我們不是為了親美而親美，目標應該是在於中華民國的國家地位有沒有提升？中華民國人民的光榮感與幸福感有沒有增強？能不能持續捍衛中華民國在台澎金馬的存在？現在，美國駐聯合國大使要來台灣，但是她是再過不久就要下台的川普的大金主，又沒有什麼外交經驗。她能為台灣帶來什麼？候任美國總統拜登又怎麼看？

呂謦煒提醒，何況，民進黨讓美國衛生部長阿札爾訪華之後，隨後就宣布要進口萊豬，國人當然會擔心，民進黨是不是又有什麼圖謀？經濟部之前說放寬萊豬進口，為台美BTA注入新動能，注到哪裡去了？台美經貿關係更深化了嗎？我們換來的不僅是國人對豬肉品質憂心忡忡，豬肉販售業者人人自危，就連八竿子打不著的輪胎業，也被美國課徵反傾銷重稅，業者苦哈哈。這樣算是親美嗎？

呂謦煒抨擊，民進黨政府其實只是川普拿來激怒大陸的工具，蔡英文的迎合根本不是親美，而是「親川普」！民進黨政府寧可對美國將心比心，也不對自己人民將心比心，這種如同於背叛人民的作法，無論是親美或親川普，對人民而言又有什麼意義？

呂慶煒認為，國民黨過去以務實的態度參與國際組織，與大陸簽訂ECFA，不僅提升了中華民國的能見度，也讓台灣人民的生活過得更好。這是連民進黨自己也同意的，不然他們怎麼不敢廢除ECFA？怎麼不全面廢棄這個所謂的「糖衣毒藥」？國民黨維持跟美國的關係，同時不得罪任何一方，這種親美才叫理性穩健。他說，「蔡英文繼續『親川普』，以大內宣手法誤導人民，其實已經與全球的民主潮流為敵，不僅不利於中華民國國際地位，更犧牲了台灣人民的健康福祉！」

(中時 )