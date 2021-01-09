親一下噴30萬 小黃滑行撞藍寶堅尼1500萬小牛 維修費驚人（中視新聞）

今天(9日)上午，許多民眾目擊西門町附近，有一輛藍寶堅尼超跑，遭到小黃計程車追撞。當時雙方一前一後等紅燈，運將打空檔，卻忘記拉手剎車，車輛往前滑行，當場變成「小黃撞小牛」，雖然刮痕不明顯，但業者說這一撞，維修費恐怕要噴30萬元

大馬路上車型亮眼的淺藍色藍寶堅尼停在車道上，後方緊停著一輛小黃，2輛車在停等紅燈時發生意外。小黃車頭已經吻上藍寶堅尼的車屁股，運將急忙下車查看，立刻報警處理。據了解，超跑駕駛王姓男子表示，他是假日開著爸爸的千萬小牛外出沒想到竟發生車禍。

親一下噴30萬 小黃滑行撞藍寶堅尼1500萬小牛 維修費驚人（翻攝中視新聞）

小黃滑行撞藍寶堅尼1500萬小牛 如更換保險桿維修費約30萬（翻攝中視新聞）

9日早上9時許，王姓男子開跑車在捷運西門站外停等紅燈，不料後方小黃因為打空檔沒拉起手煞車，結果車子往前滑行直接撞上藍寶堅尼，雙方最後談好和解，但維修費恐怕不便宜。

經典小牛車款以六角形搭上超強馬力著稱，是不少超跑迷最愛，新車要價將近1500萬，這次被後車衝撞，後保桿跟烤漆輕微受損，初估維修費最高要30萬。

據《中視新聞》報導，超跑達人何仁傑指出，用最基本的烤漆就可以解決這個擦撞刮痕問題，費用大概是1到2萬塊錢。如果要更換整支保險桿，除了需要時間訂料還需要烤漆，費用大概30萬左右。

(中時新聞網)