美國國民警衛隊(National Guard)指揮官週五說，部署到華盛頓特區，保衛首都秩序的的國民警衛隊成員們，將由部隊指揮官自行決定是否使用致命武器，務必在1月20日就職典禮期間，維護華府的安全與秩序。美聯社先前曾報導，美國陸軍部長萊恩·麥卡錫(Ryan McCarthy)已做出守護首都的國民警衛隊，會配發致命武裝。

軍事網(military.com)報導，國民警衛隊聯合參謀長大衛·伍德少將(David Wood)在與國防記者舉行的虛擬圓桌會議上說：「如何使用使用武力，必須取決於遇到什麼情況，我們當然會盡力在降低武器使用的致命程度，同時我們會授權給現場指揮官。」

伍德參加了國民警衛隊的線上圓桌會議，與會的還有馬里蘭州國民警衛隊提摩西·E·高文少將(Timothy E. Gowen)，和新澤西州國民警衛隊臨時指揮官侯莉莎上校(Lisa Hou)，主要議題是華盛頓特區的安全。

3名高級軍官都表示，在川普的支持群眾襲擊國會大廈之後，他們不得不趕緊討論執法管轄區的問題，和相關的指揮部門如何所屬。

由於華盛頓是聯邦特區，而不是州，所以特區市長穆里爾·鮑澤（Muriel Bowser）無權像州長一樣，自行調動的國民警衛隊，必須先通知陸軍部長麥卡錫。同時麥卡錫也必須與州長協調，從特區外引進其他國民警衛隊。

高文解釋為什麼川普支持者闖入國會之前，沒有足夠的國民警衛隊出面攔阻。

他說，得到馬里蘭州州長拉霍·霍根（Larry Hogan）的準許令之前，星期三就出現了最初的混亂。他是在下午5:30左右得到「可派出部隊」的命令，卻已經晚了，川普支持者此時被國會大廈警衛逐出。

高文解釋，每個人都想立即提供幫助，但因為命令程序，有時做不到快速反應。「我們必須接受國民警衛隊不是急救部隊的觀念。」

高文說，馬里蘭州已同意向首都派遣約500名士兵，賓州可派1000人，新澤西也可派出500人。

(中時新聞網)