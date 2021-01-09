美國萊豬進口問題不斷，中央畜產會稽查核發的7000多家申請業者，目前1/3完成清查，超過60家業者的「產地台灣豬標章」被撤銷，其中包含家樂福。對此，家樂福今（9日）發聲明表示，「家樂福冷藏豬肉均為100%台灣豬」，並澄清1月5日已發文向中央畜產會申請撤銷「產地台灣豬標章」，且在全台分店都已撤下標章並寄還，卻被畜產會指稱稽查不合格，前後與事實不符，令家樂福跳腳「非常錯愕」，也覺得「莫名其妙」。

家樂福表示，當初標章是給餐飲使用，但畜產會11月底卻表示「可以申請」，當時家樂福明確告知「家樂福只有豬肉冷凍、冷藏商品能掌握是台灣豬，不是全館」，因此提出切結書寫明「申請的只有冷藏的豬肉商品、冷藏的豬肉加工品」，不包含進口的豬肉乾等商品，去年12月底還是拿到標章。

後來，畜產會再於元旦後詢問可否全館都賣台灣豬，於是家樂福在1月5日發信回應，強調全館做不到，要撤掉台灣豬標章，沒想到畜產會前後標準不一令家樂福非常錯愕，到後來變成反咬家樂福一口，讓家樂福覺得「莫名其妙」。

以下是家樂福台灣豬肉標示聲明：

家樂福對中央畜產會頒發「產地台灣豬標章」稽查不合格提出嚴正聲明！

家樂福於 10 月底詢問是否符合申請台灣豬證明標章，11/20 中央畜產會 email 檢附標章管理作業規範詢問是否有意願申請「台灣豬證明標章」，家樂福在 12/9 前陸續備文進行申請作業，申請包含「台灣豬證明標章切結書」範圍僅限「生 鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」不包含供 應商上架販售的豬肉加工品！對其要求全店販售豬肉商品來源都為台灣豬肉有所困難！

12/24 中央畜產會審核通過頒發台灣豬認證標章給予家樂福！家樂福於 12/30 張貼於申請的冷藏豬肉櫃明顯處！

但 1/4 接獲中央畜產會電話說明及公文（12/31 發文）通知，1/1 開始稽查發 現非全店來源台灣豬肉，要求需要全店生鮮及雜貨（所指供應商）販售台灣豬 才可使用標章，因與先前協議不符，家樂福再次聲明「家樂福冷藏均為 100% 台灣豬」! 1/5 家樂福發文中向中央畜產會申請撤銷台灣豬標章，並陸續開始全台家樂福 各分店進行台灣豬標章撤銷作業！

今日所指家樂福不符合規定而撤照令我方非常錯愕，實屬原由不實，家樂福全 台分店皆已進行撤下作業，未來將以現有豬肉來源標示法規提供顧客識別。

(中時 )