富王鴨肉店日前鬧出「毛長齊」風波，嚇得王姓店長歇業關閉臉書，事後臉書卻冒出多個「富王」粉專，其中又以「新富王專業鴨肉店」最為高調引戰，卻在傳出王姓店長即將出面之際，突然噤聲，至今已沉寂48小時，遭網友嗆爆。

「毛齊哥」王姓店長日前辱罵女外送「毛長齊沒」、「沒被人打過」，引發軒然大波，負評排山倒海而來，卻在此刻冒出多個冒名粉專反串引戰，當中以「新富王專業鴨肉店」最高調，多次與網友對槓，如「需要向你們這些自以為正義的道歉？」、「台灣人很快就忘了」、「無助的嘴民又宣洩了不少壓力」，還一度嗆要關粉專，但隨即話鋒一轉又說「吃完晚餐就開了」，更是盜用寵物鴨飼主的照片揶揄，種種行為儘管不少網友知道是反串，但仍憤怒留言批評玩過頭。

「新富王專業鴨肉店」直到7日晚間都還相當高調持續引戰，卻在店長出面後噤聲長達48小時。(圖／翻攝自臉書)

然而8日傳出王姓店長將親自出面致歉並提告假粉專的消息後，「新富王專業鴨肉店」粉專就停止PO文，最後一篇文章發表於7日晚間11點，至今已整整噤聲48小時，儘管店長強調不會提告假冒粉專，「新富王專業鴨肉店」依舊沒有新PO文，相較於過去一天就發5篇文的高調行徑成極大反比。

許多網友也到粉專底下開酸：「怎麼突然安靜了，想看你繼續嘴啊」、「店長說不會告耶，管理員怎麼還沒復活」、「千萬別道歉啊，被抓到就哭哭」、「昨天嘴砲那麼爽，今天怎麼就消失了」、「反串仔出來啊 快兩天沒看到你了 我好無聊啊」、「看來應該是正躲在棉被裡祈禱別吃官司吧」、「冒用他人名義毀謗 製造社會對立 很好玩？ 你就是下一個要上新聞道歉的人」、「希望開這個粉專的人 不要逃避責任 我默默等著他怎麼被告」。

(中時新聞網)