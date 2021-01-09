光良在9日於台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」演唱會，他時隔13年，2度攻蛋，意義非凡，光良邀來「大馬媳婦」陳嘉樺（Ella）擔任嘉賓，因光良與「解孵」Ella老公賴斯翔同樣來自馬來西亞，光良、Ella認識逾10年，首次合體飆唱〈勇氣〉，氣氛動人，更為現今全世界面對嚴峻的疫情打氣。

光良、Ella一見面熱情擁抱，Ella個性活潑熱情，在舞台上向來人來瘋、不按牌理出牌，Ella笑虧與光良相識多年，卻從沒唱過光良創作，她打趣說光良「量很大」，隨後說：「是創作量很大。」Ella在台上直接邀歌。

Ella還以老公「解孵」為例大讚大馬男人很好用，她笑說自己親身體驗過後，最懂大馬男人的好，「你看我嫁給解孵後有多幸福（性福），勁寶有多可愛」，她即興替光良徵婚，直誇今年50歲的光良身材保持頗佳，當場「這顏值、這腰、這胸肌，不得了跟當年一模一樣，有興趣的朋友們，請不要再錯過了。」逗得光良笑翻，光良突然興奮秀出腹肌、胸肌，Ella尖叫：「怎麼可以這麼精實！這很珍貴，50歲還是可以這樣，很勵志。」Ella坦言在台下欣賞演唱會時，相當感動，忍不住紅了眼框，她歪樓自虧：「我下面黑黑的，眼妝都黑了，上台前有擦乾淨。」光良表示每次都很擔心Ella出怪招，事前想盡辦法看怎樣模擬接招，無奈：「但她實在太厲害，直接放棄。」

光良一連獻唱30多首歌曲，包括〈掌心〉、〈第一次〉、〈少年〉、〈約定〉等，他一開場身穿粉紅色西裝，開心向粉絲打招呼，直言舉辦這場演唱會不容易，原本是在去年3月14日舉行，卻受到疫情影響延期至今，他感性：「約好要見面，一起過情人節，但足足等了1年多，謝謝大家到場支持，還記得這個約定。」

他熱情邀約台下粉絲雖然帶著口罩，仍可以大聲歌唱、尖叫，更自爆已經有老花眼了，「我是看得到很遠的，大家一起唱，想哭可以偷偷哭，想歡呼就歡呼。」光良擁好人緣，昨李宗盛、許茹芸、蘇慧倫、陳喬恩等逾20位星友親自力挺，梁靜茹開演前，愉快表示與光良亦師亦友，她〈勇氣〉是光良的創作，「每次都想起剛出道時，很感謝他」，男友是否有同行？她僅表示是經紀人陪同，對媒體甜笑說：「我有你們就夠了。」

而光良曾與品冠組成「無印良品」，卻傳出不合，2人單飛後，皆在歌壇獲佳績，品冠昨沒到場，特地送上花籃，似乎用行動破除不和謠言。光良演唱會因應疫情措施，採實名制，嚴格把關安全，延遲15分鐘開唱，光良演唱會吸引1萬名粉絲支持，票房粗估吸金2300萬元。

光良在小巨蛋賣力開唱。（盧禕祺攝）

光良賣力開唱。（盧禕祺攝）

光良（左）賣力開唱，大方秀出結實腹肌，引起尖叫。（盧禕祺攝）

(中時 )