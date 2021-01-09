北部一名郭姓富少去年2月在交友軟體認識一名吳姓正妹，隨後談妥以每月20萬價碼包養女方，不料他事後反悔，引發吳女不滿，揚言將此事告知正宮女友。郭男擔心東窗事發，陸續付出125萬餘元，結果仍遭到恐嚇，無奈之下只好報警處理。新北地檢署偵查後，認定吳女涉犯恐嚇取財罪，日前偵結依法起訴。

《蘋果新聞網》報導，郭男去年2月間透過交友軟體「聊寓」認識吳女，雙方交談一陣子後，談妥以每月20萬元為代價包養女方，但男方事後反悔，讓正妹怒不可遏，多次以IG帳號傳訊威脅，並揚言要到郭男女友工作的飯店堵人，將此事告訴正宮；富少聞訊後心生畏懼，只好付錢了事。

報導指出，郭男陸續用匯款、在機車放置現金等方式交付金錢，前後一共給出125萬4000元，豈料吳女不肯罷休，仍持續傳訊威脅，去年5月間再度索取20萬元，讓他不堪其擾，決定報警處理。警方獲報後，趁著吳女現身取款時蜂擁而上，訊後依法送辦。新北地檢署審理後，近日依恐嚇取財罪嫌將其起訴。

(中時新聞網)