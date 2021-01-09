美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪台，民進黨副祕書長林鶴明諷刺國民黨大腦和四肢不協調，國民黨文傳會副主委鄭照新反擊，此時得罪拜登政府，為了一個一週內就要卸任的政府，換來至少4年台灣對拜登所代表的美國不友善的印象，並給拜登政府找麻煩，才是真反美。

鄭照新痛批，民進黨的青年才俊，黨副秘書長林鶴明，週末還孜孜不倦，在臉書上帶「反對克拉夫特大使來台就是反美」的爛風向，還要國民黨主席江啟臣表態，他反問林鶴明，你看到任內最挺阿扁政府的前AIT處長楊甦隸說甚麼了嗎？

鄭照新指出，楊甦棣日前對於克拉芙特訪台表示，這個決定從表面上看來好像很好，但在一個「跛腳政府」即將下台之際派高層到訪台灣很奇怪，時機也很糟。楊還說，自己不介意讓北京不高興，但這麼做根本得不到什麼好處，且中方對此一定是爆氣跳腳，認為是故意讓下屆政府難以緩解中美之間的緊張，讓下任總統拜登（Joe Biden）與台建立具有建設性和積極關係增加難度。

鄭照新質問民進黨，你們是在說楊甦隸反美嗎？還是親中呢？讓下任總統拜登與台建立關係增加難度，就是你們的親美嗎？

他表示，這時後得罪拜登政府，為了一個一週內就要卸任的政府，換至少4年台灣對拜登所代表的美國不友善的印象，這樣短視的做法，倒是兼任民進黨主席的蔡英文總統應該出來說明，這是不是在扯拜登的後腿，你們是不是才在反拜反美呢？

文末，鄭照新貼上昨天江啟臣談論克拉芙特訪美的看法，嘲諷民進黨與林鶴明大概忘了看新聞，強調為未來4年美台關係順暢，才是真親美，還說大使若是早一年來，事情就簡單得多，現在來真的有點無福消受。

(中時 )