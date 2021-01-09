美國近日發生川普支持者攻佔國會大廈衝突事件，國民黨類比為美版「太陽花」事件。當年太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆今受訪表示，這是不當類比。對此，前行政院長江宜樺接受本報訪問表示，川粉闖入國會衝突跟太陽花學運雖然訴求不同，但逾越法令佔領國會的行為相同，唯一不同的是，美國抗爭者被逮捕起訴，台灣則是很多人當高官。

江宜樺指出，近日綠營或偏綠媒體都宣稱，川粉佔領國會事件不能跟台灣的太陽花類比，這是刻意模糊焦點，所謂相似是指行為，並非訴求，兩者相同的就是違法佔領國會，只是遭遇到執法單位不一樣作法。

江宜樺說，美國是講求法治國家，當抗爭行動逾越法律紅線，闖入不該進入的地方，朝野及全國一致認為要繩之以法。反觀台灣法治文化不是那麼兼顧，導致有些人認為當初太陽花學運佔領立法院行為可以容忍，這是對法治憲政機關尊嚴及民意機關重要性認識沒那麼深，因而產生同樣佔領國會行為，在美國被逮捕起訴，在台灣卻有很多人當高官。

江宜樺強調，不論川粉佔領國會或台灣太陽花佔領國會，其行為都違反法治的要求，不論發生在美國、台灣或其他地方，只要跨越法治紅線的事情，即便訴求不盡相同，但違法的本質都是一樣，除非不想建立法治民主，否則應該要繩之以法。

(中時 )