41歲前主播蔡郁璇與補教名師高國華離婚育有1女，然而她今(9日)突然在臉書PO文，坦言去年10月因子宮沾黏問題動手術，未料直到今日問題依舊沒解決，月經還是流不出來，更被醫生告知即便強行再動一次手術，成功機率也不大，還可能因手術失敗，導致她不會有月經也不可能再懷孕，讓她聽到當下震驚又難過，眼淚流不停。

蔡郁璇因子宮沾黏問題，導致經血流不出來，因此每次來月經時肚子都異常疼痛，因此她決定在去年10月動手術把沾黏的部分打開，「原來以為這樣就可以正常了，可是結果，到了現在，月經依然沒來。」

後續的故事呢，真的更加悲慘😰 醫生宣告我是子宮沾黏， 所以我的月經流不出來。 除了每個月的例行肚子痛之外， 會比之前月經來更加疼痛，因為經血流不出來， 只能到處流竄。 所以，我決定在10月12日全身麻醉， 把沾黏的部份打開。 結果，我血管太... 由我是蔡郁璇發佈於 2021年1月9日 星期六

蔡郁璇為了解決問題，昨日至大醫院檢查，被醫生判斷因子宮頸從1公分開始就沾黏，即使再動一次剝離手術，成功機率也不大，「因為沾黏太嚴重，如果強行剝離會導致大出血，所以視手術過程的狀況決定是否放棄手術。」

只是蔡郁璇從此子宮如同虛設，不會有月經，也不可能再懷孕，她難過地寫下：「聽到的當下，我當場不斷的流淚，真的從來沒有想過，再也不能有個小孩。」因為她當然也希望和未來另一半組織家庭，生兒育女，但現在卻被醫生宣布夢想極可能破滅。

蔡郁璇也透露已排好將在下禮拜一動手術，等待醫生宣判她結果是好是壞，而她現在的心情也坐立難安，「我不想天天擔心手術的結果，但是好像好難。但什麼都無法做，只能靜靜等待.......或許我沒有禱告求神拜佛的習慣，但是今天開始，我會非常的虔誠。」

(中時新聞網)