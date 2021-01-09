兩個人在一起最棒的狀態就是兩情相悅，不過有些星座會先在暗戀過程中靜靜的觀察對方，也反覆確認自己的內心，一旦過程中發現對方和自己不契合，就會悄悄收回情感，不但免了不必要的傷害，還能繼續當朋友。

摩羯座：

摩羯座在踏入一段感情前會反覆斟酌，上至家庭背景，下至日常喜好，如果雙方差異太大就會慢慢放棄，所以他會先以朋友的身分相處，就算多喜歡也會盡量克制，因此摩羯座只要談戀愛就會身心投入，畢竟這是他們精挑細選的人。

巨蟹座：

巨蟹座喜歡一個人時會習慣性觀察對方一段時間，透過相處過程，了解雙方的三觀是否一致，如果差異太大就會果斷放棄，畢竟跟一個無法溝通的人過日子實在身心俱疲，因此會提前做好準備，並且權衡其中利弊。

處女座：

從朋友發展成戀人是處女座偏好的方式，過程中能掌握對方最真實的模樣，不過他有時候確實是以朋友之名行戀愛之實，所以關係極度曖昧，但他認為只要關係不說破，即便分開也會減輕彼此傷害，同時能顧全大局。

水瓶座：

水瓶座對待感情十分慎重，最根本的原因是他害怕受傷害，正因為知道失戀的傷痛，他絕對不會為了戀愛而戀愛，一定會在他有九成把握之下才會慢慢開始一段感情。

(中時新聞網)