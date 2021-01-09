即將卸任的美國總統川普表示「不會參加1月20日的就職典禮」，他也沒說他會去哪裡，這引起了一個新問題討論：美國總統的「核武庫指揮和控制器」，也就是俗稱的「核足球」要怎麼移交？

商業內幕(Business Insider)報導，美國科學家聯合會(Federation of American Scientists)的核武器專家漢斯‧克里斯坦森( Hans Kristensen)說：「這還真是一個好問題，以前沒有發生過哪個卸任總統不出席新總統的就職典禮。」

美國總統擁有執行核打擊的特別權力，無論走到哪裡，總統都會陪同軍事助手，後者攜帶著一個「總統緊急命令包」(president's emergency satchel)的公文包，通常被稱為核足球(nuclear football)。

自從約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）總統以來，每任美國總統有這樣一位隨身攜帶「核足球」公文包的助手，這使美國三軍總司令在任何情況下，都能指揮美國的核力量。

不過，與外界想像的不同，雖然川普總統曾經自豪的說「我的核按鈕比誰都大顆」，但是公文包並不是可以立即釋放洲際飛彈的遙控按鈕，事情沒有那麼簡單，裡頭裝的是與核戰爭有關的通訊器、密碼和選項。

總統與足球分開，在他們的個人身上攜帶一張卡片，有時稱為「餅乾」，其中包含身分驗證碼。在發生核衝突時，總統將與公文包中的解碼工具、通訊器配合使用，以向軍方確定自己美國總統的身份，然後下令進行核打擊。

在宣誓就職之前，通常軍方會向新任總統介紹他所肩負的核打擊責任。然後，在就職典禮期間，在當天早上或前一天，代表總統的新代碼將會生效，然後「足球」的控制權就無縫接軌地傳給新總統。

如果川普不參加就職典禮，那麼「足球」轉移的過程將有所不同。仍擔任比爾·柯林頓（Bill Clinton）時期的軍事機要，美國空軍中校巴茲·帕特森（Buzz Patterson）說，核武控制權的轉移，也會即時進行。

他告訴媒體，他不能提供細節，沒有卸任總統的情況做到這一點，是由五角大廈來主持。對此，五角大廈發言人證實，就職典禮當天有一項核轉移計劃，但拒絕提供任何進一步細節。

FAS核武器專家克里斯坦森（Kristensen）表示，雖然他不知詳情，但是可能類似突遇美國總統遭暗殺或喪失能力的情況，核指揮控制權及所有隨附設備，也會立即移交給副總統，或是其他順位的高層指揮者，而類似的事情在美國發生過。

高級研究員史蒂芬·施瓦茲（Stephen Schwartz）說，就算川普順走了「足球」，也沒有關係，因為「足球」不止一個。他解釋說，實際上，至少有3具。分別是總統、副總統和「指定倖存者」。

他說，如果還沒有準備好另一具，那麼就可能在就職典禮之前、拜登宣誓就職後，會有一名軍事助手，將啟動給拜登的那一具「足球」。幾乎在同一時間，川普的核指揮控制權就會失效。

帕特森說：「還是希望川普總統會出席，再怎麼說，這都是重要的權力交接。如果他不出席，也真的沒什麼大不了的，因為美國軍方永遠效忠的是總統，而不是個人，會確保權力轉移。」

(中時新聞網)