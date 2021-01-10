寒流來襲！北市動物之家啟動保暖大作戰。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

「寒流侵襲！中央氣象局發布低溫特報，全臺多縣市達到非常寒冷的橙色燈號…」，天氣冷颼颼加上北部溼氣偏重，防寒保暖格外重要。臺北市動物之家位處內湖區，白天氣溫顯示降至8度，因應低溫來襲立即啟動防寒措施，使用電暖爐、保溫燈及放置防寒布料，讓收容犬、貓溫暖舒適渡過寒冬，另持續於週二至週日10時至16時開放參訪，期望有緣人能給牠們溫暖的家。

「嗚嗚嗚~」「咦？怎麼會有小狗在這裡哭呢？快通知動保處！」本(1)月6日16時許，民眾石先生行經北投區龍鳳谷親水公園附近，忽然聽到幼犬的哀叫聲，覺得不對勁，便尋聲尋找，赫然發現有小狗被關在誘捕籠內，擔心天冷狗狗有性命危險，即刻通報動保處派員救援。來到臺北市動物之家的小黑狗-黑熊瘦弱又緊張，天氣太冷，身體不斷顫抖，獸醫師立即幫牠做全身檢查，完成體內外驅蟲，已安置在幼犬室等待有緣人，黑熊現在已有充足的食物、飲水及電暖器為牠保暖，希望牠可以儘早找到一個幸福的歸宿。

臺北市動物之家位於為基隆河河堤旁，冬天非常寒冷潮濕，近來寒流來襲氣溫更常低至5度，北市動保處特別在剛入冬時盤點動物保暖設備，即時新購一批電暖器，因應近期寒流來襲時動物保暖需求，尤其在低溫特報時加強注意及啟動防寒機制，除籠舍加放保暖毛巾、衣物或床單等，還有紅外線保溫燈、電暖器增加室內溫度，動物管理員也提高巡視動物舍頻率確保毛孩獲得妥善照顧。動物之家工作人員皆全年無休排班照護動物，寒流來襲預先準備好保暖設施，並立即啟動防寒機制，特別感謝志工熱心在嚴冬雪中送炭，提供許多營養補給品及暖被給收容動物，讓毛孩們能平安度過寒冬。

為了維護毛孩福祉，北市已於109年2月20日發布「臺北市犬貓飼養基本照護規則」，規範飼主於氣溫低於攝氏10度時，應使用保暖設備或物品供動物保持體溫，違者將處新臺幣2千元罰鍰。動保處呼籲，近日寒流來襲，毛孩是溫體動物，當寒流來襲時，也跟人們一樣會覺得冷，需要食物補充熱量，做好保暖措施才能避免心愛的毛孩不受寒，在家可使用衣物或毛毯墊在冰冷的地板，幫牠們的腹部保暖及隔離低溫，市售保暖墊、保暖燈也是不錯的選擇可以使用，不過，準備電暖設備保暖務必注意使用安全，避免意外造成毛孩燙傷或電器火災。如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「臺北市動物之家」粉絲專頁。

(中時 )