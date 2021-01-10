疫情當頭，求職市場逆勢發展，北市勞動局就業服務處為促進市民就業，12至15日邀集15家廠商，共釋出573個工作機會，參加廠商主要是以餐飲、零售服務業為主，月薪最高職缺逾4萬。勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職需求的民眾，踴躍至各就業服務站參加現場徵才活動。

陳信瑜表示，「貳樓餐飲(股)公司」已多次參加現場徵才，此次特別加碼釋出10個36K起跳職缺，其中儲備幹部職缺達41K，負責管理店面及員工；「三商家購(股)公司(美廉社)」儲備區督導起薪可達35K；「微笑單車(股)公司(捷安特YouBike」)夜班調度專員薪可達38K。

陳信瑜說，計時、兼職工作占此次開缺的4成，時薪160元至190元不等，工時具彈性，時薪調幅大，想短期兼差、社會型中高齡求職者及二度就業民眾可參酌。

就服處指出，此次參加廠商還有探吉事業有限公司(荖子鍋)、臺北市私立老爺居家長照機構、豪宬企業(股)公司(PAUL 法式麵包)、媚登峯健康事業(股)公司、肉多多世界(股)公司、聚滿盛(股)公司(格萊天漾大飯店)、台灣珍有福餐飲(股)公司、五花馬國際行銷(股)公司、漢記(股)公司(朱記餡餅粥)、生活工場國際(股)公司、雨潔綠能(股)公司。

陳信瑜說，這次徵才活動的時間地點為，12日在內湖就服站舉辦，13日在北投、景美、信義及西門就服站舉辦，14日在艋舺、南港東明青銀及信義就服站舉辦，15日則在西門就服站，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜再次提醒，秋冬疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩，寒假期間短期打工的學生，也應注意面試及職場安全。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線。

(中時 )