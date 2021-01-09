民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在1月16日舉行投票。罷免王浩宇總部9日在中壢中正公園，舉辦「中壢民主講堂」，呼籲中壢人16日出門投下罷免同意票。以前曾投票給王浩宇的中壢選民表示，他以為王浩宇是政治素人，結果卻那麼「走鐘」。

一位男性民眾接受《中天新聞》訪問時表示，一開始，其實他是有選王浩宇啦，因為那時候覺得，他是政治素人，應該會帶來一些清新的氣象，後來去了解才發現，哇怎麼會這樣，怎麼那麼「走鐘」。讓所謂的議員看看人民的力量，可以把你扶植起來，也可以把你推下去。

網路名人四叉貓也表示，他常常會發覺王浩宇講的話是不正確的。臉書發文，好像就會自己刪掉。

國民黨桃園市議員黃敬平表示，民進黨現在要做什麼，要做的是，如果王浩宇被罷掉，就罷掉。民進黨檯面上冷處理，檯面下卻表現得比大家還熱絡，還很親痛仇快的那種感覺，恨不得大義滅親。

不過也有網友表示，「不可能罷免成功的。」、「我是中壢後站人土生土長，（1）我力挺王浩宇議員到底；（2）我鐵定投下不同意罷免。」、「浩宇這麼認真，選民都看得見，加油！」、「加油，別被打倒！」、「上帝就算了關一扇門，也會再為你開一扇門！加油！！不相信中壢人是失智的。」、「大家唯一投反對罷免就對了。」

王浩宇罷免案過關門檻，有效同意票必須決於不同意票。另外同意票數也必須是可選舉人總數四分之一。桃園第七選區選舉人數31.5萬中，必須要有7.8萬人投下罷免同意票，才算通過門檻。

(中時新聞網)