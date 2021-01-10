小編的一位朋友、年薪百萬元的科技業工程師卻整天嚷嚷每個月幾乎存不到錢，「薪資雖然不錯，但是花費也高，自然很難存得到錢了！」再看看周遭的一般小資上班族，經常還沒到月底就已荷包見底、捉襟見肘，工作多年仍不能存到一筆積蓄……；看到這裡你是不是有個疑問：為何賺多賺少都存不了錢？其中的癥結究竟是什麼？本周小花平台從許多人容易忽略的「現金流」計算，再到一般人最常犯下的「多餘無益消費」，進一步分析不論是高薪科技業工程師或是低薪小資上班族，都可能會誤踩的「理財迷思」！

總覺得錢不夠用？先搞懂何為「現金流」吧！

到底什麼是「現金流」？又該如何管理「現金流」？所謂的「現金流」，簡言之，就是指持續性的收入及支出；其中，持續性的收入像是每月薪資、每年股利或是股息等穩定收益的收入現金流，至於持續性的支出則包括：房租支出、三餐費用或是水電瓦斯費用等，相對是不斷流出的支出現金，如果將收入扣除掉支出後，剩餘用來自由支配的資金，就稱為「現金流」。

以小編的朋友為例，儘管擁有一份高薪的工作，卻老是苦於存不到錢，經仔細了解後，問題的癥結原來在於每天習慣一杯咖啡的「拿鐵因子」作祟……；不說你不知道，區區一杯只要45元的拿鐵咖啡，如果每天都喝上一杯，將45元乘上一年約有250個工作日，就要花上11,250元，換個角度來看，一杯咖啡的要價11,250元！

再換個角度來看，如果願意省一點，從每天喝一杯咖啡改為每周喝一杯咖啡，以同樣45元拿鐵咖啡來計算，結果「差很大」！將45元乘上一年52周僅需2,340元，與每天喝相比，一年有14,000元的差價、十年下來就相差有140,000元之多，可見省小錢涓滴累積成大財富的力量不容小覷。同理也可證，無論薪資多寡，都要避免過大的「負現金流」，以防萬一、以備不時之需。

舉例來說，小編月薪收入40,000元、每月支出現金流約為20,000元，而小編的朋友科技業工程師月薪收入80,000元、每月支出現金流約為50,000元，兩人的收入和支出都差了超過2倍以上；想當然耳，小編的朋友生活一定過得更優渥，開名牌車、住大房子，儘管貸款利息不低，每個月可以存下的錢也比小編多出1倍之多……。

只是，假設有一天，偶遇突發狀況都無法工作了，也頓失收入，但是每月的車貸、房貸及生活開銷仍需照常支出。以小編每月20,000元的開銷支出，就算沒了工作，仰賴個人存款短時間內應該勉強還撐得過去；再看看小編的朋友，每月支出高達50,000元，如果無法盡快回到工作崗位上，「負現金流」很快就會出現了，荷包又要見底、空空如也。

(中時新聞網)