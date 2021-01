從《我要當歌手》到《聲林之王》 熱愛表演的齊天大聖

你可能曾在電視機前、某個街頭廣場,甚至是偶然騎腳踏車經過附近的橋墩下,聽過他的聲音……。

出場時頭冠上長形羽毛,以齊天大聖「猴子」之姿參加《聲林之王》第二季,演唱「水手怕水」一曲開啟他的聲林之路;在雙人合作PK戰中,與馬來西亞選手李艾薇,更以「緣分一道橋」獲得廣大關注。他是陳守恩,嗓音可以高亢激昂、可以細膩婉轉,詮釋歌曲別有一番個人特色。

聽到「陳守恩」,可能對某些人來說一點也不陌生,他從小就熱衷表演,演講、話劇……,各種比賽都能看見他的身影;學生時期,參加過選秀節目《我要當歌手》,累積不少知名度。節目結束後,他經歷過一段駐唱生活,長時間下來,面對眼前的觀眾不是吃飯就是滑手機的畫面,陳守恩思考這並非他的心之所向,於是選擇走出舒適圈,決定把街頭當成舞台,先是與樂團好友們一起上街闖蕩,退伍後則是自己獨挑大梁。

「街頭是一個很神奇的地方」 尋找最純粹的動力

「我騎著摩托車,一顆音響夾在腳上面,一顆背在後面,吉他在前面,然後還有譜架……,一顆電池三十公斤,我前面龍頭怎麼轉……」陳守恩唯妙唯肖地述說第一次自己上街頭的場景。那時的他,想靠自己的力量過日子,因此選擇當全職街頭藝人,為了有場地能唱歌,四處找地方單位「搏感情」,甚至遇過地方大佬來關切,從不會說台語到現在能說上一兩句,遇到的奇人異事比比皆是。

一支麥克風和一把吉他,不因為唱歌的人是誰,而是聽到音樂停下腳步、駐足聆聽,陳守恩喜歡這樣單純的交流互動;在街頭,褪去了螢光幕前的包袱與光環,只專注為眼前的觀眾所唱,無論是掌聲、目光或打賞,都是最純粹的感動和回饋,這亦是他喜歡街頭的原因。

骨子裡天賦的表演魂 藏不住的歡樂因子

無論是在電視上,或是採訪當下,陳守恩舉手投足都是戲,不難看出骨子裡天生對表演的熱忱。過去節目中說他是Rocker、說他瘋狂,但他的表演不只搖滾熱血,更多的是他獨具一格「歡樂與興奮」的表演風格,或許是從小所積累的經驗使然,只要上了台,不論是唱歌、演戲或搞笑,他喜歡看底下觀眾開心的反應,也喜歡舞台上從容的自己。

除了唱歌,陳守恩說他有更多想嘗試的事情,經營YouTube頻道「民族英雄」則是其中之一。在影片中,展現自己最真實的樣貌,不僅能挑戰自我,也能將天馬行空的創意實踐,一步步帶領大家感受陳守恩的個人魅力。

Now or Never! Do it Now!

「追夢吧!這一次拚了!」訪談的尾聲我們談起夢想,陳守恩說朋友們會稱他為「夢想導師」,他喜歡鼓勵身邊的人有夢就追,有想做的事情就去完成;或許就是這股率真和無懼的性格,陳守恩總能用行動力渲染周遭的人。他分享,有次為了一位懷抱歌手夢的朋友,策劃一場街頭演出,看到對方再次燃起對夢想的信心,對陳守恩來說,這份給予鼓勵和支持的力量十分有意義且重要。

「希望未來是一個有影響力的人,成就讓人幸福的人。」陳守恩的眼神中流露著真摯,說著自己其實沒有什麼物慾,能夠幫助身邊的人成長進步,是他非常享受的事情;每個人在追求夢想的路上或許跌跌撞撞、或許一帆風順,而陳守恩的夢想藍圖上有著「Now or Never」的精神態度,象徵每次演出都抱持著「只有這次、一定要做到」的理念,也傳遞給每個人,為了夢想我們都值得為了它那麼奮不顧身、勇往直前!

