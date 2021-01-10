看到陽光和海水，我們總是第一個聯想到墾丁及水上的氣墊活動；但像我這種不愛氣墊設施的人，到了沙灘可以玩些什麼呢？

定居墾丁之後，我開始學習當地人的生活方式，觀察他們日常在做些什麼，這才發現，不玩水上設施的他們，會去衝浪、水肺潛水、自由潛水、浮潛、發呆、曬太陽、看夕陽......等，許多不同的選項！他們每天測風、觀浪、看雲，就是為了抓到一個適合下水的時間跟地點；甚至可以只是為了要追浪，甘願一天騎車奔波來回50公里。

愛上冒險流浪的靈魂 國境之南─墾丁(圖/李培瑋 a_wei_life EVENT365生活誌 提供)

我曾經問過他們，為什麼這些這麼吸引人呢？

沒有浪的時候，什麼都不做的漂在海平面，就只是趴在衝浪板上曬太陽、讓腳泡在水裡，然後各自說著自己最近的生活、遇到了哪些人、做了哪些蠢事；又或是什麼都不說，心照不宣地只是看著大海發呆。有大浪的時候，即使被浪捲到海水喝到飽，也要繼續追，因為他們追的不是浪，而是夢想、是心靈上的自由，也是一種不斷的自我突破。

緩緩的深呼吸，一口氣潛入三米深的海底，清澈地看見身邊的空無一物，偶爾遇見海龜和魚群從旁游過，強烈的陽光透過海的折射，讓海裡更加清晰；沒有陽光的時候，海變得深不見底，但就是那充滿神秘感的深藍，吸引著你往下潛；「那時只感覺到自己，好自在，那種跟自己相處的感覺好好。」友人用著迷戀的眼神說著。

愛上冒險流浪的靈魂 國境之南─墾丁(圖/李培瑋 a_wei_life EVENT365生活誌 提供)

看著這群海上的浪人或沉浸在潮汐的追逐、或停留在海中思考人生的意義，享受著孤獨和獨處，但也同時保有著群體生活...(未完待續)

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)