中澳關係近期也在澳洲學界也不少討論聲音，雪梨科技大學澳中關係研究所主任勞倫斯森(James Laurenceson)投書跨國網路平台「對話」(The Conversation)，指出中國國力處於上升軌道中，在2021年影響力只會更大，澳洲日子會更難過，除提升與日本、印度、印尼等國夥伴關係，仍須採取務實戰略讓中澳關係恢復平穩。

勞倫斯森認為，疫情加速亞太區域強國競爭，而中國與首強美國差距正急速縮小，經濟規模已由美國2/3成長到3/4，洛伊研究所(Lowy Institute)的亞洲實力指數(Asia Power Index)顯示，美國在各領域雖然仍是首位，但相較2018年時，領先中國優勢已減半。

早在疫情爆發之前，針對ASEAN(東南亞國家協會)各國企業、媒體、民間各界意見領袖的調查顯示，人們都擔心中國快速增長的實力，但他們都認為北京在區域內遠比華盛頓有影響力；對於另個假設型問題的答案更清晰，若ASEAN被迫在中、美間2選1結盟，10國有7國選擇中國。

疫情帶來更多紅利，勞倫斯寫到：「儘管人們最初對政府試圖掩蓋新冠肺炎的嚴重性感到有些憤怒，但大多數公民對政府因應公共危機的措施給予很高評價，進一步加強人們對中央政府原本就已經很高的整體信任度。而美國在這方面形成鮮明對比，去年5月有調查顯示，95%中國受訪者對政府有信心，但美國只有48%。」

不過他指出，本該更有自信和果敢的中國，卻因美國發起的圍堵處於缺乏安全感的狀態，因此衍生所謂「戰狼」外交，而澳洲首當其衝，根本原因是澳洲總理莫里森(Scott Morrison)背叛前任們關於不會把澳美同盟矛頭指向中國的承諾，因此莫里森事後再來呼籲中、美給其他國家更大斡旋度的呼籲根本是不切實際的期望，因為中、美雙方都對其他國家的支持或反對更加敏感。

勞倫斯森引用澳洲國立大學研究員范德克萊(Dirk van der Klay)說法，稱北京當局對東南亞用胡蘿蔔、對澳洲用大棒（註：典出美國前總統老羅斯福Theodore Roosevelt Jr.外交策略，胡蘿蔔表示獎賞、大棒表示懲罰)，是為了提醒亞太區域內各國與北京維持良好關係的好處及違背它的代價。

他說：「雖然美國、英國、法國等國為陷入貿易困境中的澳洲提供一些口頭支持，但對澳洲最重要的東南亞鄰國始終保持沉默。澳洲的處境並不獨特，不幸的是澳洲與其他國家不同，與中國關係已經一落千丈，要在中美間走出一條路能力較弱。」

勞倫斯森認為日本、印度、印尼都曾面臨與中國關係的挑戰，或許可以提供澳洲一些有用建議，但這些國家與中國關係也從未如中澳關係陷入如此深淵，因此關鍵還是設法恢復中澳關係。

(中時新聞網)