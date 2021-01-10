「5、4、3、2、1！」2020年最後一天，紐約時代廣場的數位看板顯示著數字倒數，最具指標性的水晶球一如過往，伴隨著煙火和紙片在跨年時刻緩緩下降。因疫情，跨年晚會百年來首度不開放民眾參與，改由線上直播，幕後團隊得比過去更注意每個環節，才能使螢幕前的全球觀眾同步倒數。

這場每年吸引上億人觀賞的紐約跨年活動，由該廣場看板營運商翔琥科技（Tiger Party）工程負責，該創辦人暨執行長為台裔的張中益，公司核心團隊更都在台灣。

不只跨年，過去紐約大都會歌劇院、迪士尼、服飾品牌American Eagle在時代廣場舉辦的活動，背後也都有此公司身影。

一個只有12人的公司，如何在這個廣告商兵家必爭之地立足，連續11年負責紐約時代廣場跨年倒數看板工程？

張中益創業初期，主要提供各式活動的影像技術解決方案，受客戶推薦接下美國廣播公司（ABC）的外牆廣告看板之後，才開始投入數位看板營運。

小蝦米怎麼立足？

用時差偷時間，全天候運轉

目前，該公司除了替迪士尼等公司營運時代廣場上的5面電子看板，也執行大型互動看板廣告，跨年、選舉開票等活動的看板技術支援。根據該廣場遊客中心統計，該公司看板管理數排名第6，2019年營收估計超過400萬美元（約合新台幣1億1千萬元）。

但其實，戶外看板在美國是大者恆大的產業，在翔琥之前，時代廣場看板管理數前5名都是營收數十億美元的廣告集團，第1名的Clear Channel Outdoor Americas，2019年營收就約新台幣752億元，在全球擁有77萬個廣告看板。

身為後進的小蝦米，要在這些大鯨魚中突圍，他選擇別人眼中的麻煩事下手。

對這些巨頭而言，此廣場雖有象徵意義，但只是眾多看板中一小部分；對張中益而言，這裡的看板，卻是他的全部。

當別的巨頭只要購買LED設備，用內建系統播廣告就有錢賺時，張中益為跨足此市場，花了3個月，和團隊為ABC外牆9個波浪狀螢幕的看板架構出一套高畫質系統，避免圖像失真或破碎。

又例如，2017年，他們為了接下三星的廣告，讓一隻鯨魚悠游於不同看板之間，別的業者只要出借看板就好，他們得串聯20多個業者、開發系統，讓這些建造年代不一、背後使用不同軟硬體的看板，能順暢輪播影像。「想要活動流暢，我只好解決這些麻煩，」張中益表示。

成就這些麻煩事，除了技術力，秘訣，更在於他們把據點設在台灣，彷彿「兩班制」，可以跨時區比美國其他同業多「偷」到12小時工作。

時代廣場是24小時都有廣告輪播的全球性地標，工程團隊得利用時差，接力式全天無休管理看板。

「我們核心團隊完全就在台灣，」張中益用「敢於拚搏」與「韌性」形容團隊。

翔琥科技營運長邱淑苓回憶，一次跨年，美國團隊事前壓力測試，不論怎麼測，都誤差0.03毫秒，於是台灣工程師緊急運用時差，跨海追溯語法，才抓出毫秒之差的蟲。她坦言，壓力測試大家都可以做，但連續11年都沒出錯，要歸功於台美團隊跨時區合作。

最難是讓工程師懂客戶

率軍親自在現場看螢幕效果

負責跨年、五月天演唱會製作的必應創造子公司濪濪執行長陳宜盈說，大型活動現場，各種設備都會發出訊號干擾轉播，人員得隨時監控並排除狀況，須面對極大精神壓力。

儘管享有台灣團隊跨時區、「耐操」的好處，但翔琥也面臨相應的挑戰。

張中益坦言，溝通不是台灣工程師的強項，如何讓他們理解品牌客戶和設計師理念，是一大挑戰。

「我讓他們親自到紐約，站在時代廣場看自己的作品。」他說，光是黑色有分曜石黑、深層黑等不同顏色，很難讓工程師理解，不如讓他們親自到現場監督手上的專案，看不同的黑色被打在螢幕上的效果，就會知道魔鬼藏在細節裡。張中益現在也鼓勵工程師提出想法，培養創意和表達能力。

雖然在紐約站穩腳步，但受疫情影響，品牌投放戶外廣告意願大幅降低，該公司2020年營收驟減9成，正規畫將部分重心移回台灣。

資誠會計師事務所主持會計師支秉鈞分析，經營數位看板，除了技術與創意，更挑戰業者對都會區發展的理解，翔琥能否在台灣落地，得視其在地化程度而定。

雖因疫情而面臨轉折，但張中益以一個台裔、後進者之姿在紐約插旗，證明即使再僵固的板塊，只要願意彎下腰，靈巧抓住每個機會，還是能鑽出一個屬於自己的獨特地位。

《商業周刊1730期》

(中時新聞網)