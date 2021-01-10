奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享1/11～1/17星座運勢，雙子座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友要注意一直以來存在的問題，有無法控制的隱憂，建議下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他的事務請求！

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友的情緒起伏突然變大，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執，建議下周要控制自己的情緒和脾氣喔！

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友下周的生活將充斥強大的行動力，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負！

▍獅子座

整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周獅子的生活，外在的活潑與熱情在下周轉入內心沉穩的層面，將會是安逸的一周，奧斯建議好好把握。

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友下周煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然將勢必存在！

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓天秤朋友下周行動力變高，對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己下周感覺非常安心！

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

下周天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周喔！

▍射手座

整體運勢★★★★

射手座的朋友，內外在將調整到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，奧斯提醒下周將是個知足的一周，要好好把握喔！

▍魔羯座

整體運勢★★★

魔羯朋友下周變得計較許多，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性，需多留意。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，將感到些許的孤寂感。因為在下周產生不少問題，也讓自己感到無力許多！

▍雙魚座

整體運勢★★

雙魚朋友無來由的念舊起來，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，要多注意，以免影響到你目前的生活喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)