標榜能讓民眾享受便利服務、接軌國際潮流的晶片身分證，因無法化解資安疑慮，在試辦前夕狼狽喊卡。其實，台灣民意拒絕的，並非身分識別數位化，而是政府不願耐心溝通的草率態度。

一張約5公分長、8公分寬、嵌著鈕釦大晶片的塑膠卡，為何同時承載著與平凡外觀極不相稱的重大責任和巨大爭議？

它是2018年底被時任行政院院長賴清德視為「智慧政府基礎架構」、並責成內政部妥善規畫全面換發事宜的「數位身分識別證」（eID）。

當時，積極推動數位轉型的行政院，期待「運用人工智慧等新興科技，優化決策品質⋯⋯，進而帶來更創新便捷的服務、體現更透明治理的政府」；負責擘畫藍圖的國家發展委員會認為，政府數位轉型的基礎，是讓民眾線上申辦政府服務，因此必須對全民發放一張能在網路世界辨識身分的證件。

但這張被寄予厚望的晶片卡，卻被許多專家學者認定是攻破特洛伊城的木馬，不僅構成資安破口，更可能淪為政府窺探人民隱私的監控工具。內政部在執行政策的過程中，屢屢遭民間團體、專家學者、朝野立委的強烈反彈，導致進度一再延後，試辦範圍也因各界疑慮而大幅縮水。

為何7成專家反對換數位身分證？(圖/今周刊提供)

為何7成專家反對換數位身分證？(圖/今周刊提供)

各界疑慮不止 政策觸礁

儘管內政部試圖頂住壓力，但2020年12月25日，連唯一同意在隔年元旦試行換發數位身分證的新竹市政府，也冷不防宣布「若中央無法針對資安問題釋疑，市府傾向暫緩試辦」；再加上行政院院長蘇貞昌隨後承諾「若資安疑慮未消除，不會貿然推動」，形同宣告政策觸礁，短期內難再有進展。

根據內政部發表的《新一代國民身分證換發計畫》，數位身分證除了能大幅節省民眾與政府機關互動時間，還設計了多道防偽功能、將部分目前印在卡面上的資訊轉存至晶片，得以大幅降低證件遭變造盜用與個資外洩風險；內政部部長徐國勇更多次拍胸脯保證會謹慎處理資安問題，但疑慮為何仍由四面八方蜂擁而來？

為了更廣泛調查專家意見，2020年11月，《今周刊》針對全國各大學資訊工程與資訊管理系等系主任發放問卷。回覆的24位學者當中，雖有近半數的42％認為台灣有必要發行數位身分證，但僅29％支持2021年7月就依內政部規畫的時程開始換發。

持反對意見的17位學者中，有15人選填的理由是「對政府的資訊防護與風險控管能力缺乏信心」。由此可見，「資安疑慮」並非少數極端意見。

疑慮，和台灣長期面對中國國家級網軍的威脅有關。根據官方數據，台灣每月面臨3億次駭客掃描、3千萬次惡意攻擊，這些行動的用意除了鎖定政府與產業機敏資料，也可能是為中國對台灣持續的「認知作戰」蒐集資源。國防部智庫國防安全研究院最新發布的《西元2020中共年報》特別以專章分析「中共認知作戰」，強調這是一場「沒有硝煙的戰爭」，意圖運用民主多元分裂性質製造混亂，進一步消耗民主社會資源。

「台灣面對的敵人有兩種，一種是一般駭客，一種是中國網軍，資安問題本來就比其他國家複雜，需要更高標準的防衛機制。」成功大學電機工程系教授李忠憲說。

恐成資料庫「單一破口」

但，一張輕薄短小的晶片卡，為什麼會對國家資安防衛產生舉足輕重的影響力？

「你可以把政府管理的資料庫，想像成一座座儲存珍貴資料的城堡；這些城堡戒備森嚴，只有獲得許可的人才能進入，國民身分證就是出入的許可證。」交通大學資訊工程系講座教授林盈達形容，「現在民眾申請服務，是拿紙本身分證當面讓政府機關公務員確認身分；數位身分證是讓驗證身分和存取資料的手續，都在網路上進行。」

這段比喻，符合各部會一再強調的「數位身分證只是一把鑰匙，並非將所有個資都儲存在一張卡片上」。依國發會2018年解釋，這把與自然人憑證結合的鑰匙，可以透過「政府骨幹網路」與各部會管理的所有資料庫連結。約2千萬名14歲以上國民，未來都會拿到用來開啟政府資料寶庫的鑰匙。

林盈達進一步說明，國人慣用的健保IC卡、金融卡，性質也類似鑰匙，但分別只能用來進入單一資料庫；結合自然人憑證的數位身分證，卻是可以打開不同城堡的萬用鑰匙，「我寧願拿5張卡，分別存取不同部會管控的資料，也不希望有一張通用卡，因為5張卡很難同時被駭，但數位身分證只要一被駭，我的資料就全曝險了。」

況且，政府骨幹網路可以連結所有資料庫，數位身分證遭盜用的後果，可能不止於個人資料被駭。

「政府骨幹網路就像在每個城堡之間開地道，駭客用偷來的鑰匙進了一座城堡，就有可能找到連結其他城堡的，這叫『單一破口』（Single Point of Failure ）風險。」林盈達解釋，「資安沒有百分之百的安全，開發之前，總是要預先設想最壞的狀況。」

《今周刊》第1255期

(中時新聞網)