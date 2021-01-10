2021(今)年的CES受到新冠肺炎的影響，展覽有別於以往的方式，採用數位化虛擬實境的方式展開，雖然少了各廠商現場展示，但是針對未來的科技趨勢發展研討、交流仍持續進行，幾個科技前端的議題，像是自動駕駛、智慧家庭、VR虛擬實境、智慧長照、太空探索等，仍有相關的研討會議載進行。想要瞭解2021最新發展的科技資訊，可參加全球消費性電子大展CES網站來瞭解最新資訊。

近期熱門的真無線耳機在2021的CES大展，仍然有眾多廠商參加產品競賽，知名品牌 JLAB、JBL、Samsung、SONY、Harman、 Audeze、Maskfone 等都有參加。在2021年，真無線耳機看起來有一些創新發展趨勢，例如ANC主動降噪成為標配、多數耳機可搭配手機APP客製化控制、電池的電力持續增加，以及支援低延遲模式等。以下帶大家看看今年拿獎的產品。

JLAB 在2019年為美國100美元以下藍牙耳機產品銷售冠軍（100美元以上的銷售冠軍為AirPods），2020年成為美國前5大耳機品牌廠商，算是崛起非常快速火熱的超級品牌。其推出兩款真無線耳機 JLAB Epic Air ANC、Epic Air Sport ANC 皆獲得CES創新獎，創新獨特的功能包括：支援ANC主動降噪、APP客製化調整降噪及環境音、6支降噪麥克風、支援低延遲模式、單次電力達12小時以上等；這些規格及功能，可以說是目前真無線規格模範生，能夠滿足商務人士的需求。

真無線耳機 JLAB Epic Air ANC、Epic Air Sport ANC 皆獲得CES創新獎。（耳機人提供）

而SONY在今年CES推出最新 WH-1000XM4，其特色功能包括：SONY獨家的QN1降噪技術、音質還原DSEE Extreme 技術、智慧感應、單次使用30小時電力、多點連線等功能，以無線頭戴式耳機來看，是一款功能相當優的產品，值得喜歡頭戴式降噪的玩家一試。

SONY在今年CES推出最新 WH-1000XM4（耳機人提供）

Maskfone 則推出口罩式耳機，將口罩與耳機連結，其特色功能包括：方便接聽電話、耳機與口罩同時穿搭、提供多層的空氣過濾層、內建PM2.5懸浮微粒過濾器、比一般耳機更佳的配戴舒適感，在疫情時代，創新的科技給了我們更多的創新選擇。

Maskfone 推出口罩式耳機（耳機人提供）

經過2020疫情的洗禮，世界走向後疫情時代、有許多運作上的轉變，大型展覽的舉辦方式，已由實體逐步轉向數位，相信未來會有更多的大型展覽也會採用這樣的方式來進行；如果你想要看更多 2021 CES 資訊，可前往官網查詢。

(科技)