兩胎隔多久生比較好？想要再生一個孩子，一股作氣生養，會有什麼風險嗎？懷孕生子教養，無論對媽媽的身體或生活都有很大的影響，婦產科醫師建議先想清楚這四個面向～

「何時生第二胎」要考慮哪些問題？

1.媽咪的年齡

木生婦幼診所副院長陳星佑表示，如果媽咪的年齡較大，會影響受孕率，懷孕後可能的併發症也較多。如果媽咪未滿34歲，建議產後間隔1年半～2年再懷第二胎；如果媽咪已滿34歲以上，建議兩胎至少間隔1年以上。

2.媽咪的身體復原狀況

雖然產後子宮本身只要1個半月～2個月即可復舊，但產後無論傷口疼痛、照顧寶寶疲憊等各種因素，都需要較長時間休息；如果太早再懷孕，無法好好休息讓身體與傷口復原，再次懷孕後，流產、早產的機率也會提升。

3.家庭與工作環境

如果沒有家庭支持、保母幫忙照顧小孩等，太快再懷孕會很累，媽咪得到產後憂鬱症的機率也會增加；工作環境如果不便擠奶，也會是一個考驗。

4.大寶的接受度

有些大寶會爭寵，行為也會退化。建議讓大寶參與媽咪懷孕的歷程，並一起幫忙照顧小寶。

太快再懷孕的風險？

●上一胎自然產

如果產後6個月內再度懷孕，第二胎早產、胎盤早期剝離、胎兒體重過輕、媽咪貧血的機率都會提高。這是因為媽咪的身體還沒復原、營養素在哺乳時又被大寶吸收掉較多所致；此外，如果產後6個月再懷孕，但媽咪還沒瘦下來，得到妊娠糖尿病的機率也會提升。另外，也要留意有無早產徵兆，一旦有出血或腹痛症狀，應盡快就醫。

至於孕期可否哺乳？則因人而異。如果有出血或腹痛症狀，就不宜再親餵母乳。因為親餵母乳會刺激乳頭，子宮收縮的機率會提升；如果沒有特殊症狀，則仍可哺乳，但要多補充營養（尤其懷孕初期葉酸最重要），一旦有不適症狀，則應暫停哺乳。

●上一胎剖腹產

除了上述「上一胎自然產」的問題「全部都可能會有」外，上一胎剖腹產者還會再多增加「上一胎手術傷口可能會破裂」的風險，尤其是懷孕後期較易發生。因此如果有腹痛症狀，也要盡早就醫。此外，建議孕期最好不要抱大寶，尤其有腹痛或出血症狀者。

兩胎隔太久，好不好？

相反的，如果太慢才懷第二胎，這樣好嗎？有研究指出，5年內再懷孕都適宜，如果超過5年才懷下一胎，媽咪得到子癇前症的機率可能會增加，但目前成因不明。

二胎不孕的4個原因

想生第二胎，卻遲遲未受孕，為什麼？以下為常見4個原因：

1.密集與規律的哺乳（全母乳），可能使排卵延遲。

2.身體疲憊或育兒太累，身體狀況未恢復。

3.哺餵母乳會改變身體荷爾蒙，使陰道乾燥，可能會因為性交疼痛而使性慾下降，性行為頻率減少，當然......

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年1月號)

【嬰兒與母親】2021年1月號

(中時新聞網)