「得玫瑰疹，一定會發燒嗎？」「玫瑰疹會傳染嗎？」「玫瑰疹會拉肚子嗎？」「得玫瑰疹，還可以上學嗎？」這些都是許多網友搜尋的熱門關鍵字，究竟玫瑰疹的發燒型態為何？如何照顧與預防？

臺北醫學大學附設醫院急診小兒科李逢卿醫師表示，「嬰兒發燒，不一定是得了玫瑰疹，畢竟引起發燒的可能原因很多，但的確有可能是玫瑰疹」。玫瑰疹是很多嬰幼兒都得過的疾病，因為孩子會突然發高燒，常常造成父母的驚慌。

許多家長都對孩子出過玫瑰疹，有著各自的自身經驗。所以常常只要看到有新手爸媽在社群中將孩子的症狀仔細描述，提到有發燒、出紅疹…等情況，就會有些有經驗的爸媽跳出來猜：「你的小孩可能是得到玫瑰疹了！」但李逢卿醫師表示，因為嬰兒玫瑰疹在發病初期，並沒有任何特別、可以一眼就辨識出來的特徵，如果沒有請有經驗的兒科醫師協助診察，還是比較不妥。

什麼是玫瑰疹？有什麼症狀？

玫瑰疹大多是人類皰疹病毒第6型（HHV-6）的感染所引起的嬰幼兒期常見疾病，而人類皰疹病毒第7型（HHV-7）的感染比例相對較少。這種疾病，常見發生於6～12個月左右的嬰兒，高達9成的病例會發生於2歲以下的嬰幼兒。

感染玫瑰疹的嬰幼兒一定會發燒，病程就是以高燒開始，大多可能出現反覆高達40度的高燒，大約持續3～5天。發燒期間，寶寶可能看起來仍舊很有活力，食慾也不會受到太大的影響。患者會經歷「反覆發燒」再「快速退熱」，幾天後，會發現寶寶的身上，有從軀幹開始、不會搔癢的粉紅色丘疹性皮疹。看到疹子出來了，也不再發燒了，這時有經驗的兒科醫師才會確認「寶寶是得了嬰兒玫瑰疹」。嬰兒玫瑰疹是嬰幼兒發燒10％～45％的病因。由於高燒和病毒可以穿過腦部的血腦屏障，所以大約15％的嬰幼兒在疾病的高燒期，也可能會發生急性熱性痙攣等併發症。

玫瑰疹會傳染嗎？

玫瑰疹主要藉由呼吸道飛沫傳播、或是唾液傳染，平均潛伏期約為9～10天。有些人受到感染後，不會發病；有些人感染後會發病。也有可能是無症狀的大人感染玫瑰疹，再傳染給嬰幼兒。

除了發燒，玫瑰疹其他可能症狀

玫瑰疹的其他症狀包括：全身無力、結膜炎、眼眶水腫、鼓膜發炎、淋巴結腫大、易怒、食慾變差，也可能會有稀糊便、腹瀉等不適症狀。寶寶在發燒時，可能伴隨著哭鬧不安，輕微的咳嗽、流鼻水或其他上呼吸道症狀；玫瑰疹很少引起下呼吸道感染。有些寶寶口腔上顎黏膜可能會出現紅色小斑或出血點。

在3～5天燒退之後，身體就會出現粉紅色或紅色的小皮疹。皮疹通常從軀幹開始出現，然後蔓延至頸部、四肢和臉部。疹子大多不痛不癢，大約2～3天內逐漸消退。

玫瑰疹如何檢查確診？

由於玫瑰疹病程一開始很難正確做出診斷，有些爸媽會……

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年1月號)

【嬰兒與母親】2021年1月號

(中時新聞網)