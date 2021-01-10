美國駐聯合國大使克拉芙特近期訪台，與台灣高層及外交界人士會面並發表演說，此次訪台，將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使，消息曝光後，引發關注。東海大學政治系教授宋興洲直言，川普此舉的最大目的，就是「製造混亂、守住政權」。

宋興洲接受《中評社》訪問時提到，川普剩下不到兩周的任期，北京也清楚川普在玩什麼把戲，畢竟他現在的所作所為，已無法代表美國政府的立場，甚至已瘋狂到連共和黨人也無法相挺，至於大陸方面，應會有例行性質的立場表態、措辭強烈的警告宣言，但不至於有巨大動作隨之起舞。

宋興洲認為，川普正在將一路走來的反中牌發揮到底，差別在於過去目的在獲取政治紅利，現在的目的則在拖延政權交接，因為他從來不肯承認敗選，所以只好不停的「製造混亂」。

另外，宋興洲猜測，這次美方罕見高調宣布訪台事宜，顯然就是刻意刺探北京的底線，也就是川普希望透過尖銳的作法，促使北京大動作反應，進而影響美政權交接。

(中時新聞網)