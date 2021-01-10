民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將於1月16日舉行投票。罷王總部昨日（9）也集結國民黨、民眾黨、綠黨、時代力量與民間力量，舉辦「倒宇天光 光榮中壢」園遊會，盼能衝高投票率。港媒評論表示，國民黨在「罷王」案中的角色、主導權、政治歸屬，以上三大面向，是決定日後輝煌或荒蕪的關鍵。

香港媒體《中評社》7日評論分析，國民黨在「罷王」案後究竟會「牆倒眾人推」或「寫下歷史新紀錄」，必須要從三個面向來看：第一，罷免案在公民團體主導下，國民黨的角色？身為「罷王指揮官」的國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠稱，國民黨會與罷王團體分進合擊，不僅會在地方舉辦10場座談會，黃復興黨部也會以組織動員能量各地區加強宣傳，發揮國民黨傳統陸戰特色，也傳出國民黨將動員5000人赴園遊會。

第二，桃園傳統板塊藍大於綠，還需要公民團體來主導？雖然桃園在市長鄭文燦主政6年後，傳統深藍色彩淡了不少，加上國民黨長期淪在野士氣低落，但理論上在這種時候更該拿回主導權，自己發號施令並掌握攻防；如今只能期盼國民黨，透過這次與公民團體合作，擴大藍營基本盤，並開創日後嶄新合作模式。

第三，公民團體參與政治的歸屬？「罷王」案在公民團體主導下，連挺過第一、第二階段，反觀國民黨身為百年老店，向來自認為「皇室宮廷」，疏與公民團體、新興小黨互動，經營遠不如民進黨。但如今「沒落貴族」的身分，卻也能為國民黨樹立「中壢民主模式」，若好好把握，國民黨可望脫胎換骨；反之，國民黨則再難翻身。

(中時新聞網)