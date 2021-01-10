藍星詩社僅存的最後一位女詩人蓉子，於9日下午5時逝世，享壽99歲。據《文訊》雜誌社社長封德屏表示，蓉子在江蘇徐州侄子家中過世，「這位藍星詩社僅存的女詩人，如今也離開我們了，永遠的青鳥，懷念妳。」

封德屏表示，在「台灣作家作品目錄」裡記載蓉子的出生年為1928，後來據她親侄子來台說明，才知道蓉子正確的出生年為1922，因此她應是享壽99歲。

蓉子原名王蓉芷，江蘇省揚州人，1949年來台，1950年代開始創作現代詩。創作以詩歌為主，也有散文和兒童文學作品，著有《青鳥集》、《七月的南方》、《維納麗沙組曲》等詩集。早期詩作抒情雋永，受到現代主義影響後，更為知性，作品塑造現代婦女的新形象，也表現充滿生命力的大自然及豐盈的人生觀。

蓉子在1955年與詩人羅門結婚，後加入余光中等詩人於1954年組成的藍星詩社，參與《藍星詩刊》編務工作。蓉子在文學界被稱為「現代李清照」、「不凋的青蓮」，更常被雅稱為「永遠的青鳥」，余光中讚賞她是「詩壇上開得最久的菊花」。曾獲頒國際婦女年國際婦女文學獎、中國青年寫作協會第一屆文學成就金鑰獎、英國國際學院榮譽人文碩士、世界文化藝術學院榮譽文學博士、國際詩人獎及國家文藝獎等獎項。

淡江大學中文系教授楊宗翰表示，2017年羅門過世後，蓉子從台北市泰順街搬到淡水，然而接連遭逢丈夫和弟弟離世打擊，2018年5月在侄子等親人陪伴下，先在徐州試住了一段時間，終於決定要在2019年5月離台赴陸，回鄉與家人團聚安養。而蓉子不少作品也闡述了對故鄉的期待與關愛，如曾被收錄在國中國文課本的〈只要我們有根〉。

封德屏表示，2019年4月時《文訊》邀請幾位詩人作家向明、張默、朵思、蕭蕭、鍾玲、潘麗珠、陳寧貴、丘秀芷、楊宗翰，和文訊同仁一起到淡水潤福，為蓉子過生日，也為她送行。楊宗翰表示，當時和蓉子同為「藍星第一代」的詩人向明贈語，寫到：「永遠的青鳥要回家了，大家為她祝福，永遠青春幸福！／向明老弟／藍星的倖存者」，讓人感受到時間的巨大力量。

(中時 )