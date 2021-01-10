寒流發威，許多山區降下大雪，不少人不顧一切上山賞雪。卻有民眾心滿意足下山時，發現一名穿著拖鞋、牽著YouBike的狂男也正要下山，讓他直呼太猛，影片上傳至網路後也引發熱議。如今這名狂男身分曝光，竟是一名台大學生。

網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一段影片，表示他們上陽明山賞雪，開車下山之際，看到一名僅穿著拖鞋與單薄外套的超狂男子牽著YouBike準備下山，只見該名男子行走困難，一直快要打滑的樣子，讓人看了相當擔心。

不少網友直呼：「這也太猛」、「台灣第一狂」、「畫面很好笑，淡出事真的笑不出來啊」、「太衝動了吧，真的不鼓勵這種行為」、「滿危險的其實」。

這名狂男身分隨後也曝光，原來是一名台大學生，他也在《NTU台大學生交流版》PO出上山賞雪照片，表示自己期末考壓力實在太大，「一言不合」就騎著YouBike衝上陽明山賞雪，但也坦言自己回家後真的快凍壞，下次會做好準備再上山，不會衝動。其他台大學生則傻眼：「看來我壓力不夠大」、「好吧，你贏了」、「去山上降壓是哪招」。

對此醫師就提醒，其實這行為真的相當危險，容易造成心血管收縮，進而引發心肌梗塞、中風等情形。

Ubike配拖鞋衝陽明山賞雪爆紅 狂男身分曝光竟是學霸

(中時新聞網)