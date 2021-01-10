大陸知名美劇字幕組網站人人影視（YYeTs.com）驚傳GG了！人人影視本月4號在官方向所有使用者道歉，表示因為清理內容的關係，估計需要一段時間才能恢復正常使用，更感謝大家一直以來對人人影視的支持。然而昨(9日)就有網友爆料疑因版權問題，人人影視以後不會有了，消息一出也令大陸網友瞬間崩潰。

人人影視網站前身YYeTs字幕組，2003年由加拿大華裔留學生小鬼神創立。2006年6月開放了YYeTs美劇論壇，2007年正式更名為人人影視，也是大陸早創立、影響最大的字幕組之一，常年提供國外影視劇和公開課的翻譯字幕和資源下載。

人人影視關閉的消息傳出，官方微博瞬間湧入網友大量留言。(取自人人影視微博)

只是本月4號人人影視突然公告，「我們正在清理內容！所有用戶端均無法正常使用！非常抱歉，根據要求我們正在清理內容，估計需要一段時間。非常感謝大家一直以來對人人影視的支持。」

昨日更有大陸網友爆料，指人人影視字幕組真的徹底GG了，透露官方管理員在群組通告，希望大家記住今天，以後人人再也不會有了。人人影視疑似關閉的消息一出，更是令大陸網友徹底崩潰，紛紛留言推測原因，「我的天哪，多少年的字幕組說涼就涼了」、「可能是版權和翻譯了太多國外影視劇，國內未審核通過的是貧，上面的手想伸過來管一管了」、「我剛試著點APP結果首頁全黑了天啊」、「時代的眼淚」。

更有網友氣憤直言，「保護版權沒問題，正版在哪看？我願意花錢看沒被閹割的正版，請問在哪看？」

(中時新聞網)