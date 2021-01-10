萊豬已開放進口，農委會委託中央畜產會稽查發現，家樂福使用進口豬，要求裁撤台灣豬證明標章。家樂福回應，主動申請撤銷，卻被指稱稽查不合格，覺得「非常錯愕」。宅神朱學恒對此不禁狂酸，「有政府會搞你」。

朱學恒9日在臉書貼文表示，「有政府會搞你，家樂福依規定說明之後申請，你也通過了，之後又說要稽查，家樂福申請不掛標章了，你還說他被裁撤。台灣豬這標章是種詛咒符咒嗎？誰貼誰倒楣啊~政府這麼反商好恐怖啊。」

針對萊豬進口，中央畜產會發行「台灣豬證明標章」，並對取得標章的7000多家業者全面稽查。中央畜產會表示，目前清查2000多家業者，發現有60幾家使用進口豬肉，其中包括知名量販店家樂福。家樂福聲明強調，當初申請只限生鮮冷藏豬肉及冷藏豬加工製品的主原料，並非全館豬肉商品都是台灣豬，並已主動申請撤銷「產地台灣豬標章」，並非違規遭下架，卻被指稱稽查不合格，覺得「非常錯愕」。

網友表示，「不意外，這種事應該還會發生吧。」、「商家已經說明冷藏部分販售台灣豬，也獲農委會審查合格，現在又要坑殺商家，藉故有冷凍進口豬，要撤照..如此心機惡搞商家，無非只是找藉口掩飾農委會的無能及政治責任罷了！」、「這個政府連發張貼紙都發得荒腔走板，居然還信誓旦旦的說會管理好萊豬進口？不管他們吸了什麼，我都不想來一點。」、「台灣豬標章根本是笑話！政府放火，為啥要店家扛責。」

有政府會搞你，家樂福依規定說明之後申請，你也通過了，之後又說要稽查，家樂福申請不掛標章了，你還說他被裁撤。台灣豬這標章是種詛咒符咒嗎，誰貼誰倒楣啊~~~政府這麼反商好恐怖啊~~~ 【針對中央畜產會稱稽查發現家樂福使用進口豬，需裁撤台灣豬證... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)