政府、民眾、NGO合作 全國最大公民電廠正式運轉。（吳康瑋攝）

政府、民眾、NGO合作 全國最大公民電廠正式運轉。（吳康瑋攝）

北市政府推動公民電廠不遺餘力，110年1月7日於北投關渡國中舉辦「市有公用房地設置公民電廠啟動活動」，市長柯文哲前往主持啟動儀式，邀請北投區在地里長、公民電廠投資民眾一同參與，見證北市首座集結政府、民眾、NGO三方力量，完成設置的全國最大發電量公有房地之公民電廠。

北市政府產業發展局收集公民團體對於發展公民電廠推動看法，排除政策、法規、籌措資金等相關阻礙，經過循序漸進努力於108年底公告公民電廠招標，順利由公民團體財團法人主婦聯盟環境保護基金會取得設置權，透過公開募資取得設置資金，109年底完工裝設63片太陽光電發電設備總計19.8峰瓩，其中32片開放市民上網認購，市民反應熱烈，北投民眾認購占56.25％，本案場預估年發電量約1.9萬度，年減碳量約10.46公噸，相當於種植955棵樹木，發電所得1％回饋市府，2％回饋關渡國中，推動環境教育。

關渡國中公民電廠示範案例為北市首例以市有公有建物屋頂，以公開方式，結合有志於再生能源之公民力量設置的公民電廠，藉由民眾出資且收益回饋於社會，真正實現公民電廠。未來此模式將複製到北市或其他縣市運用市有建築屋頂，再示範推廣到社區私有屋頂，擴大全民對再生能源之參與及社會公益共利。

北市府自104年起推動臺北追日計畫，以市有公用房地招標設置太陽光電，另提供私有合法建物設置太陽光電設備獎勵補助，截至109年12月底止，北市太陽光電設置容量已逾33.63MW，較104年成長9倍以上，除了鼓勵私有屋頂設置外，積極推動公寓大廈、集合式住宅設置太陽光電設備，頂樓除能有效降低室內溫度，同時兼具屋頂防漏與售電收益等好處，臺北市大安區信義新城社區就是採用頂樓設置太陽光電設備，解決頂樓高溫與漏水問題，同時也為社區增加一筆穩定的售電收益，更多相關內容歡迎連結至北市產業局官網查詢。

(中時 )