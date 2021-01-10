女神許維恩跨足戲劇、電影、音樂，去年事業版圖再擴張，成立娛樂品牌升格當CEO。日前她受馬爾地夫六星級飯店邀約合作拍攝廣告，在疫情尚未爆發前赴當地取景，海島景色美不勝收，擁有姣好身材的她，決定留念推出「最後一本」寫真書，不藏私展露完美曲線，美照全收錄在2021推出全新寫真書《維恩的秘密莊園》。

許維恩赴馬爾地夫拍攝寫真書。

因應大眾3C產品使用度提高，用電需求增加下，急需租借行動電源，也許維恩受邀擔任ChargeSPOT環保大使，結合「行動電源共享服務」，民眾可於甲地借、乙地還，共用共享宛如Ubike一樣方便，全台的租借機台中，也有200個行動電源有許維恩肖像，幸運粉絲有機會租借到台北。

許維恩受邀擔任ChargeSPOT環保大使，全台限量200台租用行動電源有許維恩肖像。（綠攝影像提供）

許維恩呼籲大眾一起響應環保，也鼓勵大家回收不需要的行動電源，不限品牌、形狀及容量，廠商將回饋等值千元的借電券，活動期間註冊 ChargeSPOT 輸入環保大使專屬優惠碼「gogreen」，獲得一日免費借電券，體驗共享生活不斷電。

許維恩近期忙寫真書宣傳，也正籌備電影、電視劇劇本開發，她經營美睫美甲店原有台北微風南京店、台中旗艦店2據點，去年12月因故撤點，近期將另闢新址。《維恩的秘密莊園》預購版內含高級精品木質底座年曆外，包括許維恩的親筆簽名、維恩造型香氛片，20日預購截止，2月10日於全台灣各大書局全面上架。

許維恩勤於運動維持火辣身材。（綠攝影像提供）

許維恩擁有曼妙身材，散發女神氣息。（綠攝影像提供）

(中時 )